La inteligencia artificial dejó de ser un tema reservado a laboratorios de investigación o grandes corporaciones tecnológicas. Hoy permea industrias enteras y genera una demanda de talento especializado que la oferta académica todavía no termina de cubrir.

En ese contexto, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) acaba de anunciar el lanzamiento de su Maestría en Inteligencia Artificial, un posgrado de dos años orientado a formar profesionales capaces de diseñar, implementar y desplegar soluciones de IA en entornos reales. La primera cohorte arranca en octubre de 2026.

Inteligencia artificial aplicada y conectada con la industria

La propuesta del ITBA no apunta a una introducción general al tema sino a una formación en profundidad: el programa recorre machine learning, deep learning, estadística y matemática para IA, visión por computadora, procesamiento del lenguaje natural, aprendizaje por refuerzo y, además, incorpora una perspectiva sobre ética, gobernanza y operación de sistemas de inteligencia artificial. En otras palabras, cubre tanto los fundamentos como los aspectos más aplicados y críticos de la disciplina.

“El ITBA ya había lanzado el primer Doctorado en Inteligencia Artificial del país y esta Maestría es el paso natural de ese recorrido: un programa riguroso, técnico y conectado con la industria, pensado para formar profesionales capaces de diseñar e implementar soluciones de IA para las industrias y las organizaciones”, explicó Esteban Roitberg, director de la Maestría en Inteligencia Artificial del ITBA.

Durante el primer año, los estudiantes construyen los fundamentos técnicos del campo. En el segundo, la formación se profundiza a través de materias electivas y Talleres de Proyecto, donde los alumnos recorren distintas etapas del desarrollo de sistemas de IA con aplicaciones en sectores estratégicos como salud, energía, robótica, agroindustria y petróleo. El título que otorga el programa es el de Magíster en Inteligencia Artificial, con una carga horaria total de 736 horas.

La maestría del ITBA permite profundizar en la IA y conectar con las necesidades de distintas industrias.

Maestría en IA: a quiénes apunta y cómo se cursa

La maestría está dirigida principalmente a graduados de carreras STEM: ingeniería, sistemas, ciencia de datos, matemática, física y disciplinas afines.

Sin embargo, el programa abre la puerta a profesionales de otras áreas, siempre que puedan acreditar conocimientos sólidos en matemática y programación. El criterio es claro: la formación exige una base técnica real, no solo interés en el tema.

La cursada es predominantemente virtual y sincrónica: clases los martes, jueves y viernes de 19 a 22 horas. A eso se suma un encuentro presencial intensivo una vez por mes —viernes de 17 a 22 horas y sábados de 10 a 14 horas—, pensado para consolidar vínculos, trabajar en proyectos y reforzar la dimensión práctica del programa.

Esta modalidad busca combinar la flexibilidad del formato remoto con la riqueza del contacto directo, una ecuación que se volvió frecuente en los posgrados de alta demanda.

La brecha de talento en IA, el motor del lanzamiento

Detrás del lanzamiento hay un diagnóstico que comparten empresas, organismos y académicos por igual: la Argentina carece de suficientes profesionales formados en IA para responder a la velocidad con que las organizaciones incorporan estas tecnologías.

“En Argentina y la región, la brecha entre la demanda de talento en IA y los profesionales formados para cubrirla sigue creciendo. Desde el ITBA apostamos a esta Maestría como una respuesta concreta: un programa que forma especialistas capaces de construir y desplegar soluciones de inteligencia artificial en sectores estratégicos”, señaló Rodrigo Díaz, director del Departamento de Sistemas Digitales y Datos del ITBA.

El lanzamiento de este posgrado se enmarca en la trayectoria del Departamento de Sistemas Digitales y Datos del ITBA, una unidad académica con foco en investigación aplicada, innovación tecnológica y vinculación con el sector privado.

La maestría en IA tiene una duración de cursada de 24 meses. Shutterstock

Cuánto cuesta la Maestría en Inteligencia Artificial

El costo del programa, según informó el ITBA a El Cronista, es el siguiente (valores de junio/julio 2026):

Matrícula: $1.030.000

Cuotas mensuales: 24 de $1.030.000 cada una

La universidad aclaró que, con motivo del lanzamiento, ofrecerá beneficios arancelarios para quienes se inscriban de manera anticipada.

La primera cohorte de la Maestría en Inteligencia Artificial del ITBA inicia en octubre de 2026. Las inscripciones están abiertas y se realizará una reunión informativa virtual el 3 de julio.