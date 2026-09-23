El Gobierno nacional lanzó un nuevo curso gratuito de capacitación laboral. A través del Ministerio de Capital Humano se anunció esta propuesta formativa para los ciudadanos que enseñará conocimientos básicos sobre el cuidado de los perros y apunta a la reinserción de un grupo de argentinos.

El programa se enseñará de forma presencial en Capital Federal y los estudiantes deberán asistir a un centro de formación. El objetivo principal es mejorar las oportunidades laborales de los beneficiarios.

¿Cómo es el nuevo curso gratuito de capacitación?

El Ministerio de Defensa impartirá las clases teóricas y prácticas de la capacitación a los ex titulares de Volver al Trabajo . Los profesores enseñarán la especialización en adiestramiento básico y cuidados caninos. El plan de estudio también aborda las principales normas de higiene animal.

Las clases presenciales comenzarán el próximo martes 29 de septiembre y se extenderán hasta el 22 de octubre. Los inscriptos cursarán todos los martes y los jueves desde las 9 hasta las 11 horas. La sede oficial es en el barrio porteño de La Paternal en la calle Paz Soldán al 5200.

El nuevo programa de adiestramiento destinado a titulares de Volver al Trabajo.

Los requisitos y condiciones para anotarse al programa

El Estado exige un requisito clave para confirmar la vacante oficial. El postulante debe haber sido parte del programa social Volver al Trabajo. Para quienes cumplan este requisito, Capital Humano lanzó la inscripción a través de su portal web.

El interesado debe ingresar a la plataforma digital Formando Capital Humano . De todas manera, vale aclarar que el sistema estatal ofrece un cupo limitado para esta capacitación y no se paga ninguna asignación mensual por la participación.

Esta nueva línea de capacitaciones reemplazó al ex programa Volver al Trabajo que pagaba $ 78.000 mensualmente.