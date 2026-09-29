Aunque acostarse y levantarse siempre a la misma hora ayuda a mantener un ritmo circadiano estable, dormir un poco más durante los días de descanso no necesariamente implica alterar de forma perjudicial esa rutina.

Una nueva investigación presentada en la reunión anual de la Sociedad Europea de Cardiología plantea que recuperar parte del sueño perdido durante la semana podría estar asociado con beneficios para la salud cardiovascular.

De hecho, los investigadores encontraron que dormir más durante los días no laborales se asoció con una menor prevalencia de hipertensión, especialmente cuando el tiempo adicional de descanso se mantuvo dentro de un rango moderado.

Qué reveló el estudio sobre dormir más el fin de semana

Para analizar la relación entre el descanso y la presión arterial, los investigadores utilizaron datos de casi 41.000 adultos de Corea del Sur. La información provenía de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Corea y abarcaba el período comprendido entre 2016 y 2023.

El análisis observacional se centró en las diferencias entre las horas de sueño durante los días laborales y los días libres -generalmente sábado y domingo- Luego, los investigadores compararon esos patrones de descanso con la prevalencia de hipertensión entre los participantes.

Qué reveló el estudio sobre dormir más el fin de semana. Unsplash.

Los resultados mostraron que las personas que compensaban parte del sueño perdido durante los días libres presentaban una menor prevalencia de hipertensión.

“Aproximadamente 1,44 horas adicionales de sueño en días no laborables se asociaron con una probabilidad un 9 % menor de hipertensión” , explica la autora del estudio, Nawon Lee, quien realizó la investigación bajo la dirección del profesor Dong-Hyuk Cho en la División de Cardiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Corea.

Esa cantidad equivale a unos 86 minutos adicionales de sueño, es decir, aproximadamente 1 hora y 26 minutos.

Qué reveló el estudio sobre dormir más el fin de semana. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Además, la asociación fue más pronunciada entre las personas que realizaban poca o ninguna actividad física, un hallazgo que coincide con la evidencia disponible sobre el papel de la actividad física en el control de la presión arterial.

Qué relación existe entre recuperar el sueño y la presión arterial

Los resultados sugieren que recuperar parte del sueño perdido durante los días libres podría estar relacionado con una menor prevalencia de hipertensión, especialmente cuando se trata de una cantidad moderada de horas adicionales. Sin embargo, el estudio encontró una asociación y no permite afirmar que dormir exactamente 1 hora y 26 minutos más cause una reducción de la presión arterial.

La investigación fue presentada por Nawon Lee en el Congreso 2026 de la Sociedad Europea de Cardiología, dentro de una sesión dedicada a la epidemiología de la presión arterial y aporta nuevos datos sobre la posible relación entre los patrones de sueño y la salud cardiovascular.

En otras palabras, dormir un poco más durante el fin de semana podría ser una forma de recuperar parte del descanso perdido durante la semana, pero estos resultados no significan que sea conveniente alterar de manera drástica los horarios de sueño.