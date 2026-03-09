El presidente Javier Milei habló antes de partir a su gira por los Estados Unidos y lanzó varias definiciones sobre el rumbo político de la Argentina. En primer término, durante la entrevista con LN+, Milei bromeó con la “domada que le di a los kukas en el Congreso”, haciendo una alusión directa a su disertación durante el inicio de las sesiones ordinarias en el Congreso en el que se confrontó, entre otros legisladores, con Juan Grabois. “Yo al kirchnerismo no le regalo un milímetro, no voy a dejar que me lleven puesto como hicieron con (Mauricio) Macri. Tiran la piedra y esconden la mano, porque ellos saben que no tenían audio y me gritaban para que yo responda”, argumentó sobre el incidente en el recinto del último domingo. Luego, esgrimió: “Estamos sufriendo los efectos colaterales del último semestre -atravesado por las elecciones de medio término- del año pasado, donde hubo un ataque especulativo de la oposición”. Sin embargo, sostuvo que si hay continuidad ideológica en materia de gobierno, “la economía va a crecer a tasas del 8%; en cambio, cuando se toman bonos que tienen vencimientos después del 2027, el Riesgo País es de 550 -significa crecer a tasas de 4 o 5 por ciento-″. Milei respaldó la designación del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Según explicó en la entrevista grabada antes de su viaje a Estados Unidos, uno de los objetivos de su gestión en esa cartera es avanzar hacia “mayor libertad dentro del Poder Judicial”. “Mahiques es una persona con mucha experiencia”, evaluó el mandatario y explicó: “Tiene mucho trabajo en la función pública en la Justicia. Es alguien que entiende y que está en condiciones de hacer frente a un ministro tan importante como el de Justicia”. Una situación que estuvo en la agenda de la opinión pública fue la vivida por los trabajadores despedidos por FATE en San Fernando, Provincia de Buenos Aires: cerca de 900 trabajadores fueron cesados de sus tareas por la empresa nacional de fabricación de neumáticos. “FATE tenía problemas hace muchos años. Era un práctica tradicional del señor Javier Madanes Quintanilla de apretar gobierno, que si no le daban la protección para FATE o Aluar, le tiraba las 900 familias a la calle”, lanzó Milei. El Presidente denunció que fue el propio Madanes Quintanilla quien intentó extorsionar al oficialismo con los despidos llamando un miembro de su gabinete. Consultado sobre una eventual reelección, el Presidente respondió: “Eso va a surgir si hago las cosas bien. Tampoco quiero reelección indefinida”. Y concluyó: “En 2031 me voy a vivir a un campo. No me ven más”.