La Verificación Técnica Vehicular (VTV) en Argentina es un procedimiento obligatorio que se vuelve cada vez más riguroso para garantizar que cada vehículo, ya sea automóvil o motocicleta, opere de manera adecuada, con el fin de prevenir incidentes en las vías públicas. Sin embargo, existe un número considerable de conductores que no aprueba este trámite debido a un aspecto que no consideran. Esto se refiere a la caja de dirección de los vehículos, la cual constituye un elemento fundamental del sistema de dirección, ya que convierte el movimiento del volante en un giro de las ruedas delanteras. De acuerdo al punto 312 del manual de Verificación Técnica Vehicular de CABA, se inspecciona este elemento del auto, teniendo en cuenta estos aspectos: La caja de dirección sirve para transmitir con precisión el giro del volante a las ruedas, evitando al mismo tiempo que las irregularidades del camino se transfieran al volante. Por esta razón, es primordial que su estructura esté en óptimas condiciones para conducir. De esta manera, puede haber tres criterios de evaluación: Durante la VTV, los inspectores de la planta evalúan una serie de requisitos cruciales del vehículo para determinar su aptitud para circular de manera segura por la vía pública: