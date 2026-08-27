Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrán un nuevo aumento en septiembre de 2026.

El incremento será del 2,1%, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada en julio por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

De esta manera, el haber mínimo jubilatorio pasará de $419.775,93 a $428.591,22, antes de considerar un eventual bono extraordinario. El nuevo monto comenzará a regir sobre las prestaciones correspondientes con el mes de septiembre.

Además del aumento, los jubilados deberán estar atentos al calendario de pagos de ANSES, que distribuye las fechas de cobro de acuerdo con la terminación del DNI y diferencia entre quienes perciben el haber mínimo y quienes cobran por encima de ese monto.

¿Cuánto aumentan las jubilaciones de ANSES en septiembre 2026?

El aumento de septiembre será del 2,1% , porcentaje que surge del IPC de julio de 2026 informado oficialmente por el INDEC .

El mecanismo de movilidad vigente establece que las jubilaciones y pensiones se actualizan mensualmente de acuerdo con la variación del IPC nacional. Esta modalidad fue establecida por el Decreto 274/24 y es la fórmula que ANSES utiliza para determinar los nuevos valores de las prestaciones previsionales.

Con el incremento de septiembre, la jubilación mínima quedará en $428.591,22. El cálculo surge de aplicar el 2,1% de aumento al haber mínimo vigente durante agosto.

Además, con un bono de $70.000 quienes cobran exactamente la mínima llegan a $498.591,22 durante septiembre.

También se actualizarán otros beneficios previsionales alcanzados por la movilidad, por lo que el aumento no quedará limitado exclusivamente a quienes cobran la jubilación mínima.

En el caso de las personas que reciben una jubilación superior del haber mínimo, el incremento porcentual será el mismo, aunque el monto final dependerá del haber que perciba cada titular.

Jubilados de ANSES cobrarán con aumento en septiembre de 2026 y algunos beneficiarios también recibirán un bono de $70.000. Shutterstock

Jubilados: cuándo cobrarían en septiembre según la terminación del DNI

El calendario de pagos de ANSES se organiza de manera escalonada para evitar que todos los beneficiarios cobren el mismo día. La distribución se realiza teniendo en cuenta la terminación del DNI y el monto de la prestación.

Para septiembre, el cronograma previsto comienza el martes 8 de septiembre para los jubilados que perciben el haber mínimo. Luego, las fechas avanzan progresivamente hasta completar las terminaciones del 0 al 9.

Jubilaciones y pensiones que cobran el haber mínimo

DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre.

DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.

DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre.

DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.

DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre.

DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.

DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre.

DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre.

DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre.

DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.

Jubilaciones que superan el haber mínimo