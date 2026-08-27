Jubilados reciben la mejor noticia: Milei confirmó el nuevo aumento y estos serán los montos a cobrar (foto: archivo).

Los jubilados y pensionados que cobran a través de ANSES ya conocen cuánto recibirán en septiembre de 2026 .

Tras la actualización prevista por la fórmula de movilidad vigente, el haber mínimo vuelve a incrementarse y se mantiene el pago del bono extraordinario, una ayuda que busca reforzar los ingresos de quienes perciben las prestaciones más bajas.

La medida impacta sobre millones de beneficiarios de la jubilación mínima, así como también en quienes cobran pensiones no contributivas y otras prestaciones alcanzadas por los refuerzos mensuales.

Cuánto cobra un jubilado con la mínima en septiembre de 2026

De acuerdo con los valores confirmados para septiembre, la jubilación mínima asciende a $428.591,22.

A ese monto se suma el bono de $70.000, que continúa vigente para los haberes más bajos.

Los jubilados y pensionados que cobran a través de ANSES ya conocen cuánto recibirán en septiembre de 2026.

De esta manera, quienes cobran la mínima recibirán un total de:

Jubilación mínima: $428.591,22 .

Bono extraordinario: $70.000

Total a cobrar: $498.591,22

En paralelo, también se actualizan otras prestaciones administradas por ANSES, siguiendo la variación del índice utilizado por el esquema de movilidad previsional.

El objetivo de este mecanismo es que los haberes se ajusten de forma mensual para acompañar la evolución de los precios y evitar una pérdida mayor del poder adquisitivo.

Quiénes reciben el bono de ANSES y cuándo se cobra

El refuerzo extraordinario está dirigido principalmente a:

Jubilados que cobran la mínima.

Titulares de pensiones no contributivas.

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Personas que perciben haberes superiores a la mínima, pero dentro de los límites establecidos por el organismo.

En estos últimos casos, el bono puede otorgarse de manera proporcional hasta alcanzar el monto determinado por ANSES para cada categoría.

El calendario de pagos de septiembre se organizará, como ocurre habitualmente, según la terminación del DNI de cada beneficiario. Las fechas exactas serán publicadas por el organismo previsional en los días previos al inicio del cronograma.

En este contexto, los jubilados que perciben el haber mínimo superarán los $498.591,22 al sumar el bono extraordinario, una cifra clave para millones de adultos mayores que dependen de los ingresos previsionales.

No obstante, para conocer el monto exacto a acreditar en cada caso, siempre se recomienda consultar el recibo de haberes desde Mi ANSES, donde se reflejan los descuentos, adicionales y conceptos correspondientes a cada prestación.