La Ley de Sucesiones en Argentina establece diferentes normativas al momento de realizar el reparto de una herencia, incluso por encima de lo que indique un testamento. En este sentido aparece la figura de los herederos forzosos. El Código Civil y Comercial de la Nación establece que los herederos forzosos, que son familiares directos, recibirán una parte del patrimonio del causante, es decir la persona fallecida, por más que no figuren dentro del testamento. Además, los herederos forzosos no pueden ser “quitados” del reparto de bienes ya que tienen una porción legítima de la herencia. Los herederos forzosos son aquellas personas que tienen derecho a una porción mínima de la herencia, conocida como legítima y el Código Civil y Comercial de la Nación indica que es para los siguientes grupos familiares: La distribución de la porción legítima de los bienes correspondientes a los herederos forzosos varía según la composición del grupo familiar al momento del fallecimiento. No obstante, la Ley de Sucesiones indica que debe repartirse de la siguiente manera: Aunque el testamento es un elemento legal y tradicional al momento de repartir una herencia, existen casos en los que puede decretarse la nulidad del mismo. En este sentido, la Ley de Sucesiones indica que para que un testamento se considere inválido debe ocurrir