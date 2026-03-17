El Código Civil y Comercial de la Nación (CCyC) es claro en el proceso sucesorio argentino y establece el orden de prioridad legítima para cada heredero. El cónyuge, es decir, viudo o viuda, es considerado heredero legítimo y forzoso, junto a los descendientes. Sin embargo, existen algunos casos en el que el cónyuge no puede acceder a la herencia, incluso cuando exista un testamento. Si bien el testamento determina la transmisión de los bienes según la voluntad del fallecido, la ley impone límites en estos casos porque busca proteger a la familia directa y evitar maniobras que puedan afectar los intereses de los herederos forzosos. El cónyuge sobreviviente es considerado heredero legítimo y forzoso, junto con descendientes y ascendientes. Su lugar en el orden sucesorio es el siguiente: Cabe destacar que el testamento solo habilita a nuevos herederos sobre la fracción disponible, la cual es el equivalente al 33,33% del patrimonio total en el caso de que haya hijos y el 50% en caso de no haberlos.