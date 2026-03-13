Los cambios recientes en la Ley de Sucesiones en Argentina reavivaron un conflicto que se da de manera frecuente: hermanos enfrentados por la casa familiar. Si bien se cree que si un heredero vive ahí, nadie puede sacarlo, la realidad judicial es diferente. Existen situaciones donde tus hermanos pueden pedir tu desalojo legalmente, siempre que cumplan determinadas condiciones previstas en el Código Civil y Comercial de la Nación. En sucesiones sin testamento (que son las más comunes), la casa de los padres pasa a ser propiedad de todos los herederos por partes iguales y nadie tiene derecho exclusivo sobre ella. Si uno de los hermanos ocupa el inmueble y no permite su uso compartido, puede considerarse ocupación indebida o precario, y habilita a los demás a iniciar acciones legales para recuperar el control del bien. Los argumentos que pueden presentar son los siguientes: En todos estos casos, la Justicia puede ordenar el desalojo, ya sea para permitir el uso equitativo o para concretar la venta del bien hereditario. Para prevenir un juicio sucesorio conflictivo o un pedido de desalojo, los especialistas recomiendan: En conclusión, tus hermanos pueden desalojarte, siempre que logren demostrar que estás ocupando un inmueble heredado sin su consentimiento o impidiendo su derecho. En la práctica, la Justicia prioriza la igualdad entre herederos, y cuando no hay acuerdo, interviene para repartir, vender o restituir el uso del bien.