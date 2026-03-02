Cuando una persona fallece, es común que haya dejado un testamento válido que especifique la distribución de sus bienes. Sin embargo, en determinadas circunstancias, el testamento puede ser declarado nulo si el heredero es considerado indigno conforme a los requisitos legales establecidos por el Código Civil y Comercial de la Nación. En tales situaciones, se inicia el proceso de sucesión intestada, que se aplica en ausencia de un testamento o cuando este no abarca todos los bienes. El objetivo es evitar conflictos legales mediante un sistema que asigna la herencia a los parientes más cercanos. Sucesión testamentaria: se produce cuando el difunto dejó un testamento válido que manifiesta su voluntad respecto a la distribución de sus bienes. Esta libertad se encuentra restringida por la legítima hereditaria, que asegura una porción mínima a los herederos forzosos (hijos, padres y cónyuge). Sucesión intestada: se aplica en situaciones donde no existe un testamento, este resulta inválido o no abarca la totalidad de los bienes. En tales circunstancias, la legislación establece quiénes son los herederos y la forma en que se distribuye la herencia. Conforme a los artículos 2462 y 2531 del Código Civil y Comercial, el testamento puede ser declarado nulo por diversas razones: El artículo 2340 del Código Civil y Comercial establece un orden de llamamiento hereditario, que prioriza a ciertos parientes: En el supuesto de no contar con herederos ni legatarios, se establece la herencia vacante. En tal circunstancia, el juez dispone la entrega de los bienes al Estado. Si en un momento posterior alguien reclama derechos hereditarios, deberá iniciar una solicitud de herencia y aceptar los bienes en el estado en que se encuentren. El proceso sucesorio debe llevarse a cabo en los tribunales ante un juez competente y comprende los siguientes pasos: El proceso de sucesión intestada no solo se activa en ausencia de un testamento, sino también cuando este es declarado nulo por alguna de las razones estipuladas en el Código Civil y Comercial. En estos casos, los bienes del fallecido se distribuyen entre los herederos según el orden de llamamiento hereditario, priorizando a los descendientes y ascendientes, lo que garantiza que la herencia llegue a los parientes más cercanos. Además, es importante destacar que el Estado se convierte en heredero solo si no existen parientes que puedan reclamar la herencia. Esta normativa busca asegurar que los bienes de una persona fallecida se distribuyan de manera justa y ordenada, evitando así conflictos legales entre posibles herederos.