En Argentina, el testamento no siempre define el destino final de los bienes. La legislación sucesoria vigente establece límites obligatorios que priorizan a determinados familiares, por lo que en ciertas situaciones el cónyuge sobreviviente puede no recibir parte del patrimonio, incluso si el fallecido lo dejó expresado por escrito. La normativa protege la llamada porción legítima, un porcentaje del patrimonio reservado por ley para los herederos forzosos. Si el testamento dispone algo que contradice ese reparto obligatorio, la Justicia puede modificarlo dentro del proceso sucesorio. El Código Civil y Comercial fija un orden claro de sucesión según la composición de la familia al momento del fallecimiento: Estas reglas prevalecen sobre lo que establezca un testamento, siempre que exista porción legítima de otros familiares. Existen situaciones puntuales en las que el cónyuge queda excluido de la herencia, independientemente de la voluntad del fallecido. En esos casos, la ley entiende que no corresponde otorgar derechos hereditarios. El objetivo del régimen sucesorio es proteger a la familia directa y evitar disposiciones que perjudiquen a herederos forzosos. Por eso, ninguna cláusula testamentaria puede afectar la porción legítima, y cualquier conflicto se resuelve dentro del expediente judicial.