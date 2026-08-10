Por Ley de Sucesiones, los viudos no recibirán los bienes aunque lo especifique el testamento en estos casos, según el Código Civil

Cuando una persona muere, es habitual que deje un testamento válido en el que especifica la distribución de sus bienes. No obstante, en ciertas circunstancias, las disposiciones del testamento pueden verse modificadas, reducidas o anuladas si no satisfacen los requisitos y cargas legales establecidos por el Código Civil Federal de México.

Aunque muchas familias asumen que la herencia se transfiere automáticamente o por completo al cónyuge o a los hijos, el reparto está rigurosamente regulado: depende de si existe testamento (sucesión testamentaria) o no (sucesión legítima o intestada), de la condición patrimonial de los involucrados y de obligaciones mínimas que impone la ley, como las pensiones alimenticias.

En el caso de las parejas, no todos los cónyuges recibirán la totalidad de los bienes, aun estando oficialmente casados y figurando en el testamento. ¿Cuáles son los motivos y en qué casos aplica?

Derechos del cónyuge sobreviviente en un proceso de sucesión

A diferencia de otros países, según el Artículo 1283 del Código Civil Federal de México, rige el principio de libertad testamentaria: no existen la “porción legítima” ni los “herederos forzosos” que obliguen a dejar un porcentaje a ciertos familiares. Una persona en pleno uso de sus facultades puede nombrar heredero del 100 % de su patrimonio al cónyuge si así lo desea.

En ciertas circunstancias, el testamento puede ser declarado nulo. Freepik

En qué casos el cónyuge no recibe todos los bienes de la herencia

Existen excepciones específicas por las que el viudo o viuda no recibirá los bienes de la herencia, aun cuando lo especifique el testamento:

Incapacidad para heredar por delito o indignidad (Art. 1316 CCF) : el cónyuge pierde todo derecho a heredar si cometió algún delito, actos de violencia, homicidio o acusación calumniosa en contra del testador o sus familiares directos, así como si usó dolo o fuerza para influir en el testamento.

Reducción por obligación de Pensión Alimenticia (Art. 1368 CCF) : si el testador le heredó todo al cónyuge pero omitió garantizar los alimentos de sus dependientes económicos (hijos menores o incapacitados, o padres mayores sin recursos), el testamento se declara inoficioso en la medida necesaria para cubrir primero dicha pensión.

Nulidad o invalidez del testamento : si el documento es declarado nulo por un juez debido a que fue firmado bajo amenaza, fraude, sin las formalidades de ley, o si fue revocado legalmente por un testamento posterior.

Repudio de la herencia (Art. 1660 CCF): cuando el cónyuge decide formalmente renunciar a la herencia ante un notario o juez.

¿Cómo se reparte la herencia si no hay testamento?

Si no se dejó un testamento válido (o este fue anulado en su totalidad), la herencia se convierte en una sucesión legítima o intestada (art. 1602 CCF). En este escenario, la participación del cónyuge depende de los parientes que le sobrevivan al fallecido y de su situación patrimonial (arts. 1624-1629 CCF):

Con hijos : el cónyuge recibe la parte correspondiente a un hijo, únicamente si carece de bienes propios o si sus bienes no alcanzan el valor de la porción de un hijo. Si ya tiene bienes suficientes, no hereda con los hijos.

Con ascendientes (padres o abuelos del fallecido) : la herencia se divide en dos partes iguales: 50 % para los ascendientes y 50 % para el cónyuge.

Con hermanos del fallecido : el cónyuge recibe dos terceras partes (2/3) de la herencia y el tercio restante se reparte entre los hermanos.

Sin descendientes, ascendientes ni hermanos: el cónyuge hereda la totalidad de los bienes.

¿Qué ocurre con las deudas antes de repartir los bienes?

Independientemente de si existe testamento o no, las deudas y cargas patrimoniales del fallecido deben saldarse con la masa hereditaria antes de entregar cualquier bien a los herederos.

Los beneficiarios solo responden por dichas deudas hasta donde alcance el valor del patrimonio heredado; si los pasivos superan a los activos, los herederos conservan el derecho de renunciar por completo a la herencia.