La Ley de Sucesiones en Argentina establece cómo deben repartirse los bienes de una persona tras su fallecimiento y si bien el testamento es una herramienta legal, existen casos en los que puede quedar anulado. Por su parte, el Código Civil y Comercial de la Nación establece que un testamento puede ser declarado nulo por la Justicia y la herencia deja de distribuirse según lo que figura en él. La nulidad de un testamento ocurre cuando el documento presenta defectos que afectan su validez jurídica, ya sea por problemas vinculados con la capacidad del testador, por incumplimiento de las formalidades legales o por disposiciones que contradicen normas vigentes. El Código Civil y Comercial de la Nación establece que un testamento o una disposición incluida en él puede ser declarado inválido en determinadas circunstancias previstas por la Ley de Sucesiones. Entre los casos más frecuentes se encuentran los siguientes: La legislación argentina distingue entre dos tipos de nulidad que pueden afectar la validez de un testamento dentro de un proceso sucesorio, lo que determina quiénes pueden solicitar su anulación y bajo qué circunstancias. La nulidad absoluta ocurre cuando el documento vulnera normas esenciales del sistema legal o afecta derechos fundamentales establecidos por la ley. En estas situaciones, cualquier persona con interés en la sucesión puede solicitar la nulidad e incluso el juez puede declararla de oficio. Entre las causas más comunes se encuentran: Por otro lado, la nulidad relativa se produce cuando existen defectos que afectan la validez del documento pero que no implican una violación directa del orden público. En estos casos, solamente las personas que resulten perjudicadas por el contenido del testamento pueden iniciar una acción judicial para solicitar su anulación.