Cuando una persona fallece, es habitual que haya dejado un testamento donde establece cómo desea repartir su patrimonio entre familiares o personas cercanas. Sin embargo, ese documento no siempre garantiza que se cumpla exactamente su voluntad. En determinadas situaciones, la normativa vigente permite impugnar o limitar lo dispuesto en el testamento si no se respetan los requisitos establecidos por el Código Civil y Comercial de la Nación. Aunque muchas familias creen que la herencia pasa automáticamente al cónyuge o a los hijos, el sistema sucesorio argentino establece reglas precisas. La distribución final depende de la existencia de un testamento, de los vínculos familiares del fallecido y de los límites legales que buscan evitar abusos en el reparto de los bienes. En ese marco, hay circunstancias en las que el cónyuge sobreviviente puede quedar excluido de la herencia, incluso si estaba casado legalmente con la persona fallecida. Dentro del régimen sucesorio argentino, el cónyuge que sobrevive es considerado heredero forzoso, por lo que mantiene derechos sobre el patrimonio del fallecido. No obstante, la porción que puede recibir depende de quiénes integren el resto de la línea hereditaria. Aun así, la ley prevé situaciones específicas en las que el cónyuge pierde el derecho sucesorio. Por ejemplo, si el matrimonio se celebró cuando uno de los integrantes padecía una enfermedad terminal y la muerte ocurre dentro de los 30 días posteriores a la boda, el sobreviviente no tendrá derecho a heredar, salvo que pueda demostrarse que existía convivencia previa. Tampoco corresponde herencia si el vínculo matrimonial ya estaba disuelto por divorcio o si existía una separación de hecho sin pruebas de reconciliación. Incluso cuando una persona deja un testamento válido, la ley establece un límite a la libertad de distribuir los bienes. Ese piso mínimo destinado a ciertos familiares directos se denomina porción legítima y está regulado en el artículo 2444 del Código Civil y Comercial. Este mecanismo garantiza que determinados herederos reciban una parte del patrimonio, aun cuando el testamento disponga otra cosa. La normativa fija porcentajes mínimos para los familiares más cercanos del fallecido: El proceso sucesorio también contempla el caso en que la persona fallecida haya dejado obligaciones pendientes. Antes de distribuir los bienes, los herederos deben hacerse cargo de pagar las deudas existentes con el patrimonio de la herencia. Si esas obligaciones superan el valor de los bienes heredados, los herederos tienen la posibilidad de renunciar a la herencia para evitar asumir cargas económicas mayores.