En esta noticia Descuentos del banco ICBC para comprar en Coto

El banco ICBC lanzó un descuento en supermercados imperdible para hacer las compras con 25% de descuento y sin tope de reintegro. La promoción estará vigente hasta fines de agosto.

Descuentos del banco ICBC para comprar en Coto

La entidad financiera lanzó una serie de descuentos para comprar en Coto de forma presencial y online en las sucursales de CABA. Buenos Aires, Neuquén, Mendoza, Entre Ríos y Santa Fe.

Descuentos en Coto jueves con tarjeta de débito

Los jueves de agosto, quienes cuenten con tarjeta de débito ICBC podrán acceder a un 20% de descuento sin tope de reintegro. “Por la compra de $ 1.000 en productos se reintegrarán $ 200″, detallan en la página web.

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Promoción para clientes plan sueldo

Quienes tengan el paquete de plan sueldo, podrán acceder a un 25% de promoción sin tope de reintegro los jueves 6 y 20 de agosto. Aplica para las sucursales de CABA, Buenos Aires, Neuquén, Mendoza, Entre Ríos y Santa Fe.

En este caso, se debe realizar los pagos con tarjetas de crédito Visa y Mastercard o tarjetas de débito Visa. Quienes abonen con plásticos de crédito verán reflejado el reintegro en su resumen en los 90 días posteriores de la compra.

Descuento en Coto fines de semana con ICBC

Los fines de semana Coto mantiene descuentos para quienes tengan tarjetas ICBC. Será válido el sábado 22 de agosto y el domingo 23 en las sucursales de CABA, Buenos Aires, Neuquén, Mendoza, Entre Ríos y Santa Fe.

Consta de un 20% de ahorro en un pago con tarjetas de crédito Visa y Mastercard y la devolución del dinero se realizará en los próximos 90 días tras la compra.

Descuentos en Coto para compras online

Esta promoción es válida para todo el mes al realizar compras online con tarjetas de crédito y débito. Se trata de un descuento de 20% con tope de $ 15.000 por transacción.

En caso de quienes tengan cuenta sueldo, accederán a un 30% con tarjetas de crédito y débito Visa y Mastercard sin tope.