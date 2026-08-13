En la antesala del feriado nacional que se conmemorará el próximo lunes 17 de agosto por un nuevo aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, un distrito de la Provincia de Buenos Aires suspenderá las clases el viernes 14 de agosto .

La medida responde a un nuevo asueto local previsto para un municipio del conurbano bonaerense. Durante esta jornada, las clases quedarán suspendidas para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria , por lo que podrán disfrutar de un fin de semana extra largo.

Dónde suspenden las clases el viernes 14 de agosto

El viernes 14 de agosto es considerado feriado local en Quilmes por su aniversario fundacional , una fecha que recuerda el proceso histórico que dio origen al distrito.

Oficial | Suspenden las clases este viernes 14 de agosto en las escuelas de este municipio. (Fuente: Shutterstock / Canva) Shutterstock + Canva

El municipio reconoce esta jornada como una fecha central de su calendario local, por lo que quedan interrumpidas un gran número de actividades. Según la normativa bonaerense, la jornada es no laborable para la administración pública y el Banco Provincia.

En el caso de las actividades privadas, el descanso depende de la decisión de cada empleador. Por eso, no todos los trabajadores necesariamente tendrán libre el viernes 14 .

Para las familias de Quilmes, la fecha se suma al calendario escolar y permite anticipar un fin de semana más extenso, ya que durante el lunes no abrirán las escuelas por el feriado nacional.

Fin de semana largo: cómo queda el calendario de agosto

El lunes 17 de agosto será feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Al tratarse de una fecha nacional, alcanza a trabajadores de todo el territorio argentino.

Así, el calendario para los habitantes de Quilmes quedará de la siguiente manera:

Viernes 14 de agosto : aniversario fundacional de Quilmes.

Sábado 15 de agosto : fin de semana.

Domingo 16 de agosto : fin de semana.

Lunes 17 de agosto: feriado nacional por San Martín.

La coincidencia de ambas fechas genera uno de los fines de semana más extensos de agosto para quienes estén alcanzados por el asueto local.

¿Cuáles son los próximos feriados de 2026?

Después del fin de semana largo de agosto, todavía quedarán varias fechas importantes en el calendario nacional. Entre ellas se encuentran:

12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

23 de noviembre : Día de la Soberanía Nacional.

7 de diciembre : día no laborable con fines turísticos.

8 de diciembre : Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad.

Así, el aniversario fundacional de Quilmes permitirá sumar un día adicional de descanso justo antes de uno de los feriados nacionales de agosto.