En los principales aeropuertos —incluido Ezeiza— comenzó a aplicarse una nueva reglamentación que modifica uno de los puntos más estrictos para los pasajeros: el transporte de líquidos en el equipaje de mano. La actualización trae más flexibilidad, pero también nuevas condiciones que es clave conocer antes de armar la valija. Durante años, los líquidos debían transportarse en envases de hasta 100 ml, dentro de una bolsa transparente y con un máximo total de 1 litro por pasajero. Con la nueva normativa, los pasajeros podrán llevar una mayor cantidad de líquidos y en envases más grandes, siempre que el aeropuerto cuente con tecnología de control más avanzada. Esto representa un alivio para quienes viajan con productos de higiene, cosméticos o incluso bebidas. Además, de ahora en más, se dejará trasladar bebidas alcohólicas en el equipaje de mano, solo si no supera el 70% de alcohol por volumen. Vale destacar que las bebidas no podrán ser consumidas durante el vuelo. La medida se lleva adelante tras la incorporación de escáneres de última generación en los controles de seguridad. Estos dispositivos permiten analizar el contenido del equipaje con mayor precisión, lo que habilita a flexibilizar las restricciones sin comprometer la seguridad aérea. En aeropuertos que ya cuentan con esta tecnología, incluso se evalúa permitir envases de hasta varios litros, aunque la implementación no es uniforme. En el caso de Argentina, la medida ya comenzó a aplicarse de forma gradual. En aeropuertos como Ezeiza, se habilitó transportar más líquidos en cabina, incluyendo bebidas alcohólicas o perfumes, aunque con condiciones específicas: En general, los productos autorizados siguen siendo los mismos: La diferencia ahora está en la cantidad permitida y en cómo se controla.