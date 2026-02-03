El cielo se partirá en dos y el país quedará bajo una tormenta eléctrica con ráfagas de viento de 90 km/h: las zonas en alerta Fuente: Archivo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este miércoles 4 de febrero, que afectará a amplias regiones del país.

El fenómeno estará marcado por fuerte actividad eléctrica, caída de granizo, lluvias intensas y ráfagas de viento que podrían superar los 90 km/h. Las provincias que se verán afectadas son Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis, La Pampa, Mendoza, Chubut y Santa Cruz.

Dónde rige la alerta meteorológica amarilla por tormentas

El SMN indicó que las tormentas previstas para este miércoles estarán acompañadas por frecuentes descargas eléctricas, intensas ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

En estas zonas se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, aunque podrían superarse de manera puntual en cortos períodos.

Por su parte, las localidades que están bajo la alerta amarilla son:

Buenos Aires : Alberti, Bragado, Chivilcoy, General Viamonte, Nueve de Julio, Veinticinco de Mayo, Florentino Ameghino, General Villegas, Rivadavia, dolfo Alsina, Daireaux, Guaminí, Pellegrini, Salliqueló, Trenque Lauquen, Tres Lomas, Norte de Bahía Blanca, Oeste de Patagones, Oeste de Villarino, Puan, Zona baja de Coronel Pringles, Zona baja de Coronel Suárez, Zona baja de Saavedra, Zona baja de Tornquist, Costa de Bahía Blanca, Costa de Coronel Dorrego, Costa de Coronel de Marina Leonardo Rosales, Costa de Villarino, Monte Hermoso, Costa de Patagones.

Santa Fe : Caseros, General López.

Córdoba: General Roca, Presidente Roque Sáenz Peña, General San Martín, Marcos Juárez, Unión, Zona serrana de Calamuchita, Zona serrana de Río Cuarto.

San Luis : Zona baja de Ayacucho, Zona baja de Chacabuco, Zona baja de Junín, Zona baja de Libertador General San Martín, Zona baja de Belgrano, Zona baja de Juan Martín de Pueyrredón, Zona serrana de Chacabuco, Zona serrana de General Pedernera, Zona serrana de Junín.

Mendoza : Este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa.

La Pampa : Chapaleufú, Maracó, Rancul, Realicó, Trenel, Atreucó, Capital, Catriló, Conhelo, Guatraché, Quemú Quemú, Toay, Utracán, Chalileo, Limay Mahuida, Loventué, Caleu Caleu, Hucal.

Chubut : Meseta de Escalante, Sarmiento, Sudoeste de Florentino Ameghino.

Santa Cruz: Meseta de Deseado, Meseta de Magallane, Costa de Deseado, Cordillera de Lago Buenos Aires, Cordillera de Río Chico.

Qué significa cada alerta meteorológica del SMN

El sistema de alertas del Servicio Meteorológico Nacional clasifica los fenómenos según su nivel de riesgo: