TanGo Energy, la empresa que lidera el ex CEO de YPF Pablo Iuliano, recibió tres concesiones de hidrocarburos no convencionales (Cench) en Río Negro. Será su debut como operador en Vaca Muerta. A través del decreto 509/26, la Provincia le otorgó a la empresa la licencia para las áreas Entre Lomas, Jarilla Quemada y Charco del Palenque. En conjunto, superan los 150.000 acres. Allí, TanGo apunta a alcanzar una producción de 60.000 barriles diarios en cinco años. El compromiso que asumió la ex Aconcagua Energía es de perforar seis pozos, con una inversión de u$s 66 millones en ese piloto. “El plazo para tomar la decisión del desarrollo dependerá de los resultados que arroje el piloto. El compromiso es perforar en 2027. Pero pensamos adelantarnos y hacer los primeros pozos este año, en los próximos meses”, explica Iuliano. El empresario agrega que, junto con las otras dos áreas no convencionales que TanGo Energy ya tiene -Payún Oeste (Mendoza) y el 35% de Loma Guadalosa (Río Negro)-, la empresa tiene 500 posiciones para perforar. “Veremos la velocidad en que lo haremos. También influirá cuáles podrán aplicar a RIGI o no”, apunta. Dimensiona que el proyecto total, ya en fase de producción, es de entre u$s 200 millones y u$s 250 millones de inversión por año. De los ingresos por los 60.000 barriles que produzcan las nuevas áreas concesionadas, el 50% será para TanGo y la otra mitad, para Vista. Esto se debe a que esos bloques son yacimientos convencionales cuyo titular original era la empresa de Miguel Galuccio y que, por un acuerdo que Vista firmado en 2023, estaban bajo operación de la ex Aconcagua. De hecho, el decreto provincial aprobó la cesión de las cinco áreas de concesión -25 de mayo-Medanito SE y Jagüel de los Machos, además de las tres nuevas- y tres licencias de transporte de Vista Energy a TanGo Energy Argentina, y la reconversión de Charco del Palenque, Entre Lomas y Jarilla Quemada a no convencionales. También extendió 35 años, hasta 2061, sus áreas en Río Negro. Esto, explicó la empresa, “guarda sentido y está en línea con los acuerdos estratégicos celebrados entre Vista Argentina, TanGo Energy SAU y TanGo Energy Argentina”. Se trata de convenios “por los cuales TanGo Energy Argentina se posicoina como el único titular y operador de las concesiones no convencionales y convencionales, mientras que la producción no convencional que provenga de las tres nuevas concesiones a Vaca Muerta será 50% de TanGo Energy SAU y 50% de Vista Energy”, aclaró. A fines de agosto, Iuliano tomó el control de la entonces Aconcagua Energía. Defaulteada desde hacía dos meses, con un pasivo superior a los u$s 400 millones, su ingreso tuvo el respaldo del 96% de los acreedores, por encima del requisito (90%) que él había puesto como condición. Iuliano, ex jefe de no convencionales de YPF y CEO de la empresa entre julio de 2022 y diciembre de 2023, fundó TanGo Energy SAU después de salir de la petrolera controlada por el Estado nacional. Para esta operación, se asoció con Vista y Trafigura, los dos mayores compradores de la producción de Aconcagua, una petrolera independiente nacida en 2015. Tango Energy SAU tomaría el 90% de las acciones a cambio de una inyección de capital de u$s 36 millones para reactivar una Aconcagua que estaba totalmente paralizada por su crisis financiera. La otra condición era la asunción de Iuliano como CEO y la salida del management fundador de la compañía. Renombrada enseguida como TanGo Energy Argentina, la estrategia de salida tenía un norte claro: eficiencia opoerativa, disciplina financiera y nuevo foco en el no convencional. En tal sentido, hubo un hito bautismal en septiembre: Río Negro otorgó su primera Cench. Fue para Loma Jarillosa, yacimiento en el que el socio operador es PAE y TanGo tiene el 35%. En enero, se sumó como inversor la estadounidense Continental Resources, pionera de la Revolución del Shale de su país, por un acuerdo que firmó con la empresa que lideran los Bulgheroni. Desde el take-over, TanGo -que tiene el 93% de la empresa- lleva invertidos unos u$s 50 millones, que incluyen los u$s 36 millones integrados completamente para reactivar a la compañía. Con un total 14 concesiones en su portafolio, actualmente, está produciendo 1100 metros cúbicos (m3) por día, que representan 7000 barriles de petróleo y 10.000 barriles de petróleo equivalentes (boed). Su objetivo es incrementar 20% la producción este año. Según el plan que tenía Aconcagua antes de su default, entre 2025 y este año debía promediar 8300 barriles y escalar a 13.000 en 2027-2028. Para eso, tenía que invertir u$s 260 millones en cápex. Fue el dinero que no pudo conseguir en el mercado y que la llevó al default, ya que, sólo en 2025, debía enfrentar compromisos financieros por un monto similar, la margen de los u$s 140 millones que adeudaba a Vista por producción no entregada. “Estamos renegociando algunos compromisos de esos yacimientos con las provincias. Tenemos muchas cosas para hablar. Hay algunas áreas que no eran rentables”, comenta Iuliano sobre el resto de su cartera de concesiones. Despúes de un primer semestre con una pérdida de más de $ 200.200 millones, TanGo Energy Argentina finalizó 2025 con un beneficio de $ 16.405,21 millones, cerca del doble de los $ 8659,36 millones de 2024. Esto se debió al efecto financiero del salvataje. En términos operativos, el resultado fue un rojo de $ 84.963,63 millones. Un año antes, había sido $ 30.446,38 millones en positivo. En el primer trimestre de 2026, el resultado operativo fue de $ 1484,73 millones. El período finalizó con una ganancia de $ 944,47 millones contra un rojo de $ 2238,1 millones un año antes. El resultado integral fue pérdida: $ 2863,7 millones.