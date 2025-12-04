El Calendario Escolar 2025, publicado a comienzos del año, fijó las fechas de inicio y cierre del ciclo lectivo en cada jurisdicción. Con la llegada del verano, crece la expectativa por el comienzo del descanso más largo.

Sin embargo, no todas las provincias terminarán al mismo tiempo. A menos de un mes del fin de año, una jurisdicción confirmó que extenderá las clases hasta el 26 de diciembre, es decir, después de Navidad.

¿Quiénes terminarán las clases después de Navidad?

En La Pampa, los estudiantes deberán asistir a clases hasta el viernes 26 de diciembre, un día después de Navidad. El ciclo lectivo comenzó el 26 de febrero y tuvo su receso invernal entre el 14 y el 25 de julio.

¿Cuándo terminan las clases en cada provincia?

Las fechas de finalización de clases varían según cada jurisdicción. A continuación, el detalle por provincia:

Buenos Aires: 22 de diciembre

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 19 de diciembre

Catamarca: 12 de diciembre

Chaco: 19 de diciembre

Chubut: 19 de diciembre

Córdoba: 19 de diciembre

Corrientes: 19 de diciembre

Entre Ríos: 19 de diciembre

Formosa: 19 de diciembre

Jujuy: 12 de diciembre

La Pampa: 26 de diciembre

La Rioja: 19 de diciembre

Mendoza: 19 de diciembre

Misiones: 22 de diciembre

Neuquén: 19 de diciembre

Río Negro: 19 de diciembre

Salta: 22 de diciembre

San Juan: 19 de diciembre

San Luis: 19 de diciembre

Santa Cruz: 18 de diciembre

Santa Fe: 12 de diciembre

Santiago del Estero: 19 de diciembre

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: 19 de diciembre

Tucumán: 19 de diciembre

¿Cuándo es el próximo fin de semana largo?

El último fin de semana largo del año será del sábado 6 al lunes 8 de diciembre, una pausa ideal para planificar escapadas turísticas, disfrutar actividades recreativas o adelantar los preparativos para las fiestas.

Luego llegará el feriado de Navidad, el jueves 25 de diciembre, aunque al caer jueves no conformará un fin de semana largo.

¿Cuándo empiezan las clases en 2026?

El Consejo Federal de Educación (CFE) estableció que todas las jurisdicciones del país deberán garantizar un mínimo de 190 días de clase en 2026.

Aunque el organismo no oficializó el calendario escolar para cada provincia, se estima que el ciclo lectivo 2026 comenzará entre el lunes 23 de febrero y el lunes 2 de marzo .

Lo que sí está confirmado es el inicio del ciclo lectivo 2026 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que comenzarán el miércoles 25 de febrero para nivel inicial y primario, y el lunes 2 de marzo para nivel secundario.