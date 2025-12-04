Cambia el calendario escolar y se estiran las vacaciones de verano para todos estos alumnos: a quiénes afecta Fuente: Archivo

El calendario escolar de este año está por llegar a su fin y muchas provincias de Argentina comenzaron a delinear cómo será el esquema del 2026, en el cual se contemplará que los alumnos cumplan con los 190 días de clases pactados por el Consejo Federal de Educación.

De tal modo, se confirmó que habrá un grupo de alumnos de determinados colegios que tendrán vacaciones hasta marzo del próximo año.

Estos alumnos tendrán vacaciones hasta marzo de 2026

En este sentido, la provincia de Córdoba ya diagramó cómo se dictarán las clases en el 2026 y se anunció tanto el día de inicio del año curricular como el cierre. Esto, por su parte, marcará la agenda de las vacaciones de este verano.

Cambia el calendario escolar y se estiran las vacaciones de verano para todos estos alumnos: a quiénes afecta

El Ministerio de Educación de Córdoba detalló que las clases durante el próximo año se dictarán de la siguiente manera:

Inicio de clases: Lunes 2 de marzo de 2026.

Finalización del ciclo lectivo: Viernes 18 de diciembre de 2026.

Exámenes y coloquios: Del 21 al 29 de diciembre de 2026.

Receso invernal: Del 6 al 17 de julio de 2026.

Cuándo terminan las clases en 2025 en cada provincia

Según se expresó en el calendario establecido por el Consejo Federal de Educación, el final del ciclo lectivo del año 2025 en cada una de las provincias de Argentina será de la siguiente manera:

Catamarca: viernes 12 de diciembre

Jujuy: viernes 12 de diciembre

Santa Fe: viernes 12 de diciembre

Santa Cruz: jueves 18 de diciembre

CABA: viernes 19 de diciembre

Chaco: viernes 19 de diciembre

Chubut: viernes 19 de diciembre

Córdoba: viernes 19 de diciembre

Corrientes: viernes 19 de diciembre

Entre Ríos: viernes 19 de diciembre

Formosa: viernes 19 de diciembre

La Rioja: viernes 19 de diciembre

Mendoza: viernes 19 de diciembre

Neuquén: viernes 19 de diciembre

Río Negro: viernes 19 de diciembre

San Juan: viernes 19 de diciembre

San Luis: viernes 19 de diciembre

Santiago del Estero: viernes 19 de diciembre

Tierra del Fuego: viernes 19 de diciembre

Tucumán: viernes 19 de diciembre

Buenos Aires: lunes 22 de diciembre

Misiones: lunes 22 de diciembre

Salta: lunes 22 de diciembre

La Pampa: viernes 26 de diciembre

¿Cuándo empiezan las clases en CABA?

Calendario escolar en CABA para 2026