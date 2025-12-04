En esta noticia
El calendario escolar de este año está por llegar a su fin y muchas provincias de Argentina comenzaron a delinear cómo será el esquema del 2026, en el cual se contemplará que los alumnos cumplan con los 190 días de clases pactados por el Consejo Federal de Educación.
De tal modo, se confirmó que habrá un grupo de alumnos de determinados colegios que tendrán vacaciones hasta marzo del próximo año.
Estos alumnos tendrán vacaciones hasta marzo de 2026
En este sentido, la provincia de Córdoba ya diagramó cómo se dictarán las clases en el 2026 y se anunció tanto el día de inicio del año curricular como el cierre. Esto, por su parte, marcará la agenda de las vacaciones de este verano.
El Ministerio de Educación de Córdoba detalló que las clases durante el próximo año se dictarán de la siguiente manera:
- Inicio de clases: Lunes 2 de marzo de 2026.
- Finalización del ciclo lectivo: Viernes 18 de diciembre de 2026.
- Exámenes y coloquios: Del 21 al 29 de diciembre de 2026.
- Receso invernal: Del 6 al 17 de julio de 2026.
Cuándo terminan las clases en 2025 en cada provincia
Según se expresó en el calendario establecido por el Consejo Federal de Educación, el final del ciclo lectivo del año 2025 en cada una de las provincias de Argentina será de la siguiente manera:
- Catamarca: viernes 12 de diciembre
- Jujuy: viernes 12 de diciembre
- Santa Fe: viernes 12 de diciembre
- Santa Cruz: jueves 18 de diciembre
- CABA: viernes 19 de diciembre
- Chaco: viernes 19 de diciembre
- Chubut: viernes 19 de diciembre
- Córdoba: viernes 19 de diciembre
- Corrientes: viernes 19 de diciembre
- Entre Ríos: viernes 19 de diciembre
- Formosa: viernes 19 de diciembre
- La Rioja: viernes 19 de diciembre
- Mendoza: viernes 19 de diciembre
- Neuquén: viernes 19 de diciembre
- Río Negro: viernes 19 de diciembre
- San Juan: viernes 19 de diciembre
- San Luis: viernes 19 de diciembre
- Santiago del Estero: viernes 19 de diciembre
- Tierra del Fuego: viernes 19 de diciembre
- Tucumán: viernes 19 de diciembre
- Buenos Aires: lunes 22 de diciembre
- Misiones: lunes 22 de diciembre
- Salta: lunes 22 de diciembre
- La Pampa: viernes 26 de diciembre
¿Cuándo empiezan las clases en CABA?
Calendario escolar en CABA para 2026
- Nivel inicial y primario: las clases empiezan el miércoles 25 de febrero
- Nivel secundario: el ciclo lectivo empieza el lunes 2 de marzo
- Vacaciones de invierno: del lunes 20 al viernes 31 de julio
- Fin de clases (todos los niveles): Viernes 18 de diciembre