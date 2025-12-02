El Ministerio de Educación confirmó el cronograma oficial del Ciclo Lectivo 2026 y anunció que el inicio de clases se correrá una semana más tarde de lo habitual, lo que extenderá el período de vacaciones de verano. En la Ciudad de Buenos Aires, el nivel primario e inicial comenzará el 25 de febrero, mientras que el secundario iniciará el 5 de marzo.

La decisión responde a la reorganización del calendario escolar nacional, que establece un mínimo obligatorio de 190 días de clase, y a la necesidad de unificar criterios entre los principales distritos del país.

¿Cuándo empiezan las clases en CABA en 2026?

La Ciudad ya confirmó su calendario académico para 2026. Las fechas son las siguientes:

Inicio nivel inicial y primario: miércoles 25 de febrero

Inicio nivel secundario: miércoles 5 de marzo

Receso invernal: del 20 al 31 de julio

Finalización del ciclo lectivo: viernes 18 de diciembre de 2026

Estas fechas implican que el ciclo comenzará más tarde que en años anteriores, donde las clases solían iniciar alrededor del 17 o 20 de febrero.

Modificación en el inicio de clases

La Secretaría de Educación explicó que la modificación responde a la reorganización del calendario nacional para cumplir con los 190 días obligatorios. Así también a la necesidad de equilibrar el calendario entre provincias para evitar superposiciones de actividades.

En este caso, el inicio más tardío permitirá extender el descanso de verano y ajustar tiempos administrativos entre el ciclo 2025 y el 2026.

clases 2026 Shutterstock

¿Cuándo inician las vacaciones de invierno 2026 en CABA?

El receso escolar de mitad de año también fue confirmado del 20 al 31 de julio. Este período será igual para inicial, primaria y secundaria.

¿Cuándo terminan las clases?

En 2026 todos los niveles educativos porteños cerrarán el año el viernes 18 de diciembre de 2026 Ese día finalizarán las actividades académicas, mientras que los exámenes y coloquios se desarrollarán del 21 al 29 de diciembre.