¿Ciclo lectivo: ¿cuándo terminan las clases y cuándo empiezan en 2026?

El sistema educativo argentino funciona con autonomía jurisdiccional. Esto significa que cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) establece su propio calendario escolar.

Sin embargo, todas deben cumplir la meta del Consejo Federal de Educación: garantizar al menos 190 días de clase.

Fechas de fin de clases 2025, provincia por provincia

El cierre del ciclo lectivo se concentra en diciembre, antes del inicio de las vacaciones de verano. Así queda el cronograma:

Viernes 12 de diciembre: Catamarca, Jujuy y Santa Fe.

Jueves 18 de diciembre: Santa Cruz.

Viernes 19 de diciembre: CABA, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

Lunes 22 de diciembre: Provincia de Buenos Aires, Misiones y Salta.

Viernes 26 de diciembre: La Pampa será la última en cerrar el ciclo lectivo 2025.

¿Cuándo comienzan las clases este 2026?

Aunque el calendario oficial completo aún no se publicó, la tendencia nacional indica dos posibles fechas: lunes 23 de febrero o lunes 2 de marzo de 2026.

En Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA):

Nivel Inicial y Primario: martes 24 de febrero de 2026 .

Nivel Secundario: jueves 5 de marzo de 2026.

Mesas de examen y actividades docentes

Las mesas de examen para estudiantes secundarios se realizan entre la última semana de febrero y la primera de marzo. Las tareas administrativas y de planificación para docentes comienzan antes del inicio formal y se extienden después del cierre de clases.

Es importante tener en cuenta que para confirmar fechas oficiales, consulta el Ministerio de Educación de tu provincia o la Secretaría de Educación local.