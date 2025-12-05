Las clases verán un retraso en el calendario de 2026.

La Dirección General de Escuelas (DGE) confirmó el calendario escolar para 2026 que permitirá a millones de argentinos tener un esquema de vacaciones más extendido que en 2025 debido a un cambio en el inicio de las clases.

A través de una publicación en el Boletín Oficial , se estableció que las clases comenzarán el martes 25 de febrero y finalizarán el martes 22 de diciembre . Además, también se informó que las vacaciones de invierno se desarrollarán entre el lunes 6 y el viernes 17 de julio.

¿Quiénes verán un retraso en su vuelta a clases?

La decisión del Gobierno responde a la reorganización del calendario escolar nacional, que establece un mínimo obligatorio de 190 días de clase, y a la necesidad de unificar criterios entre los principales distritos del país.

En esta línea, la Dirección General de Escuelas (DGE) de Mendoza anunció que el esquema para el próximo año verá un retraso de un día, ya que en 2025 iniciaron el lunes 24 de febrero y en 2026, se iniciarán el martes 25.

Por otro lado, el calendario anual se hará más extenso conforme la nueva normativa del Gobierno nacional que busca que haya 190 días efectivos de asistencia. De esta manera, en el vigente ciclo, los alumnos asistirán hasta el 19 de diciembre, mientras que, en el próximo, lo harán hasta el martes 22 .

Mendoza anunció un retraso en su calendario para el 2026. Fuente: Shutterstock PRACH_STOCK

Por eso, se espera que, para 2026, la provincia de Mendoza vuelva a posicionarse entre las jurisdicciones que superan los parámetros mínimos exigidos por la Secretaría de Educación dependiente del Ministerio de Capital Humano.

Fechas del calendario escolar 2026 en Mendoza

Inicio de clases: Martes 25 de febrero de 2026.

Vacaciones de invierno: Del lunes 6 al viernes 17 de julio de 2026.

Fin del ciclo lectivo: Martes 22 de diciembre de 2026.

¿Cuándo terminan las clases en todo el país?

Pese a que el Ministerio de Capital Humano , mediante la publicación firmada por Educación, informa las fechas para todo el país, cada provincia tiene su fecha de finalización propia.

Viernes 12 de diciembre: Catamarca, Jujuy y Santa Fe.

Jueves 18 de diciembre: Santa Cruz.

Viernes 19 de diciembre: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Lunes 22 de diciembre: Buenos Aires, Misiones y Salta.

Viernes 26 de diciembre: La Pampa.

¿Cuándo empiezan las clases en 2026?

Otros distritos de los más numerosos del país como la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba también anunciaron su calendario completo con vacaciones para el próximo calendario.

Córdoba

Inicio de clases: lunes 2 de marzo de 2026.

Finalización del ciclo lectivo: viernes 18 de diciembre de 2026.

Vacaciones de invierno: Del 6 al 17 de julio de 2026.

Capital Federal

Inicio de clases: miércoles 25 de febrero de 2026 (2 de marzo para secundaria).

Finalización del ciclo lectivo: viernes 18 de diciembre de 2026.

Exámenes y coloquios: Del 21 al 29 de diciembre de 2026.

Receso invernal: Del 20 al 31 de julio de 2026.

La Provincia de Buenos Aires todavía no informó su esquema oficial.

Los principales distritos del país ya anunciaron su esquema de clases para el 2026. Fuente: narrativas-mx

Feriados 2026: cuándo no hay clases

Por otro lado, el Gobierno también anunció el esquema de feriados que implicará que no haya clases en ninguno de los tres niveles (inicial, primario y secundario). Estos son todas las jornadas de descanso del próximo año.