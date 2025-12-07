En esta noticia
Diciembre ya llegó y miles de familias argentinas empiezan a planificar las vacaciones de verano. Una pregunta clave en esta época del año es: ¿cuándo terminan las clases en cada provincia?
La respuesta no es única, ya que cada jurisdicción define su propio calendario escolar respetando los lineamientos nacionales.
Ciclo lectivo: por qué cada provincia tiene fechas diferentes
El Consejo Federal de Educación establece un marco común para todo el país: 190 días de clases efectivos como mínimo obligatorio. Sin embargo, cada provincia tiene autonomía para organizar su calendario escolar considerando factores locales como festividades regionales, condiciones climáticas y particularidades de cada territorio.
Este año, la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano publicó el calendario oficial que contempla estas variaciones. Aunque todas las jurisdicciones garantizan el cumplimiento del piso mínimo de días de clase, las fechas de inicio y finalización se ajustan a las necesidades de cada región.
Las primeras y las últimas en cerrar el año
Catamarca, Jujuy y Santa Fe serán las primeras provincias en finalizar el año escolar, cerrando sus aulas el viernes 12 de diciembre. Esto significa que los estudiantes de estas jurisdicciones disfrutarán de vacaciones más extensas.
En el otro extremo, La Pampa será la última provincia en despedir el ciclo lectivo, con clases hasta el viernes 26 de diciembre, apenas un día después de Navidad.
La mayoría de las jurisdicciones concentran su cierre entre el 19 y el 22 de diciembre, lo que representa el esquema más frecuente a nivel nacional.
Calendario completo: última jornada de clases por provincia
- Buenos Aires: 22 de diciembre
- CABA: 19 de diciembre
- Catamarca: 12 de diciembre
- Chaco: 19 de diciembre
- Chubut: 19 de diciembre
- Córdoba: 19 de diciembre
- Corrientes: 19 de diciembre
- Entre Ríos: 19 de diciembre
- Formosa: 19 de diciembre
- Jujuy: 12 de diciembre
- La Pampa: 26 de diciembre
- La Rioja: 19 de diciembre
- Mendoza: 19 de diciembre
- Misiones: 22 de diciembre
- Neuquén: 19 de diciembre
- Río Negro: 19 de diciembre
- Salta: 22 de diciembre
- San Juan: 19 de diciembre
- San Luis: 19 de diciembre
- Santa Cruz: 18 de diciembre
- Santa Fe: 12 de diciembre
- Santiago del Estero: 19 de diciembre
- Tierra del Fuego: 19 de diciembre
- Tucumán: A confirmar oficialmente
Feriados de fin de año: ¿qué descansos quedan?
Para completar la información útil de cara al cierre del año, es importante tener presente los feriados y fines de semana largos que quedan en el calendario 2025:
Noviembre: fin de semana extralargo
Del 21 al 24 de noviembre se configura un descanso de cuatro días:
- Viernes 21: día no laborable con fines turísticos
- Lunes 24: Día de la Soberanía Nacional (trasladado desde el jueves 20)
Diciembre: dos pausas en el mes
- Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción (feriado inamovible), generando un fin de semana largo
- Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)
Cómo aprovechar esta información
Conocer con anticipación el calendario escolar permite a las familias:
- Reservar alojamiento en destinos turísticos con mejores tarifas.
- Coordinar vacaciones laborales con el período escolar.
- Inscribir a los chicos en colonias de vacaciones o actividades recreativas.
- Planificar viajes evitando la congestión de las primeras semanas de enero.
Con estas fechas confirmadas, ya podés empezar a organizar las vacaciones de verano sabiendo exactamente cuándo arrancan en tu provincia.