Cuándo terminan las clases en cada provincia y qué día empiezan las vacaciones de verano

Diciembre ya llegó y miles de familias argentinas empiezan a planificar las vacaciones de verano. Una pregunta clave en esta época del año es: ¿cuándo terminan las clases en cada provincia?

La respuesta no es única, ya que cada jurisdicción define su propio calendario escolar respetando los lineamientos nacionales.

Ciclo lectivo: por qué cada provincia tiene fechas diferentes

El Consejo Federal de Educación establece un marco común para todo el país: 190 días de clases efectivos como mínimo obligatorio. Sin embargo, cada provincia tiene autonomía para organizar su calendario escolar considerando factores locales como festividades regionales, condiciones climáticas y particularidades de cada territorio.

Este año, la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano publicó el calendario oficial que contempla estas variaciones. Aunque todas las jurisdicciones garantizan el cumplimiento del piso mínimo de días de clase, las fechas de inicio y finalización se ajustan a las necesidades de cada región.

Las primeras y las últimas en cerrar el año

Catamarca, Jujuy y Santa Fe serán las primeras provincias en finalizar el año escolar, cerrando sus aulas el viernes 12 de diciembre. Esto significa que los estudiantes de estas jurisdicciones disfrutarán de vacaciones más extensas.

En el otro extremo, La Pampa será la última provincia en despedir el ciclo lectivo, con clases hasta el viernes 26 de diciembre, apenas un día después de Navidad.

La mayoría de las jurisdicciones concentran su cierre entre el 19 y el 22 de diciembre, lo que representa el esquema más frecuente a nivel nacional.

Calendario completo: última jornada de clases por provincia

Buenos Aires: 22 de diciembre

CABA: 19 de diciembre

Catamarca: 12 de diciembre

Chaco: 19 de diciembre

Chubut: 19 de diciembre

Córdoba: 19 de diciembre

Corrientes: 19 de diciembre

Entre Ríos: 19 de diciembre

Formosa: 19 de diciembre

Jujuy: 12 de diciembre

La Pampa: 26 de diciembre

La Rioja: 19 de diciembre

Mendoza: 19 de diciembre

Misiones: 22 de diciembre

Neuquén: 19 de diciembre

Río Negro: 19 de diciembre

Salta: 22 de diciembre

San Juan: 19 de diciembre

San Luis: 19 de diciembre

Santa Cruz: 18 de diciembre

Santa Fe: 12 de diciembre

Santiago del Estero: 19 de diciembre

Tierra del Fuego: 19 de diciembre

Tucumán: A confirmar oficialmente

Feriados de fin de año: ¿qué descansos quedan?

Para completar la información útil de cara al cierre del año, es importante tener presente los feriados y fines de semana largos que quedan en el calendario 2025:

Noviembre: fin de semana extralargo

Del 21 al 24 de noviembre se configura un descanso de cuatro días:

Viernes 21: día no laborable con fines turísticos

Lunes 24: Día de la Soberanía Nacional (trasladado desde el jueves 20)

Diciembre: dos pausas en el mes

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción (feriado inamovible), generando un fin de semana largo

Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)

Cómo aprovechar esta información

Conocer con anticipación el calendario escolar permite a las familias:

Reservar alojamiento en destinos turísticos con mejores tarifas.

Coordinar vacaciones laborales con el período escolar.

Inscribir a los chicos en colonias de vacaciones o actividades recreativas.

Planificar viajes evitando la congestión de las primeras semanas de enero.

Con estas fechas confirmadas, ya podés empezar a organizar las vacaciones de verano sabiendo exactamente cuándo arrancan en tu provincia.