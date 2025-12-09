Recién termina el feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María, y con él, el último fin de semana largo de 2025. Con el calendario marcando la segunda semana de diciembre, quienes buscan planificar una escapada se preguntan qué pasará con las Fiestas o bien cuándo será el primer finde XXL del próximo año.

Aunque la Navidad es el feriado que sigue, el jueves 25 de diciembre, para poder disfrutar de cuatro días libres de manera consecutiva hay que esperar hasta bien entrado el 2026.

¿Cuándo es el próximo feriado?

Si estás contando los días para poder empalmar los feriados de fin de año, esta vez el almanaque no acompaña. Los próximos feriados inamovibles caen en días complicados para armar un puente turístico:

Feriado de Navidad 2025

El feriado es el jueves 25 de diciembre. Como se trata de un feriado inamovible, no se traslada, y el viernes 26 de diciembre es un día laborable regular.

Feriado de Año Nuevo

El feriado es el jueves 1° de enero de 2026. Al igual que en Navidad, el viernes 2 de enero de 2026 es un día de trabajo normal.

Feriado inamovible vs. día no laborable

Es crucial entender la diferencia legal que rige en estas fechas, especialmente cuando estamos tan cerca de las Fiestas:

Feriados inamovibles (25 de diciembre y 1° de enero)

Estos son días de descanso obligatorio para todos los trabajadores. Si por la naturaleza de la actividad el empleado es convocado a trabajar, debe percibir el doble de la remuneración habitual, según lo establece la Ley de Contrato de Trabajo.

Días no laborables (24 y 31 de diciembre)

El Gobierno Nacional tradicionalmente dispone el Día No Laborable a partir de las 13:00 horas. Esta medida rige únicamente para la Administración Pública Nacional (organismos estatales) y entidades financieras (bancos). En el sector privado, la decisión de otorgar asueto, reducir la jornada o mantener el horario completo queda a criterio de cada empleador.

Imagen: archivo.

Próximo fin de semana largo confirmado: Carnaval 2026

La celebración de Carnaval en 2026 será la primera gran oportunidad para una escapada extendida. El asueto comenzará el sábado y se prolongará por cuatro días, incluyendo los feriados inamovibles de:

Lunes 16 de febrero de 2026

Martes 17 de febrero de 2026

Este fin de semana largo de cuatro días permite planificar viajes más ambiciosos y disfrutar de las tradiciones festivas que se extienden por todo el país.

¿Qué sigue después de Carnaval?

Para quienes ya están pensando a largo plazo, el siguiente fin de semana largo de peso será el de Semana Santa, que se celebra a principios de abril de 2026, 40 días después de Carnaval.