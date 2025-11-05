El Consejo Federal de Educación (CFE) dispuso que todas las jurisdicciones del país deberán garantizar un mínimo de 190 días de clase. Aunque el organismo aún no oficializó el calendario escolar para cada provincia, se estima que el ciclo lectivo 2026 comenzará entre febrero y marzo.

La información que sí está confirmada es el inicio del ciclo lectivo 2026 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Asimismo, también se conocen las fechas de finalización del actual ciclo, lo que permite a las familias planificar las vacaciones para el verano.

Shutterstock

Fin de clases 2025, provincia por provincia

El ciclo lectivo 2025 terminará en diciembre, marcando el inicio de las vacaciones de verano. La mayoría de las jurisdicciones eligieron concentrar la finalización de las clases obligatorias en las últimas dos semanas del año.

Viernes 12 de diciembre: finalizan las clases en Catamarca, Jujuy y Santa Fe.

Jueves 18 de diciembre: último día de clases en Santa Cruz.

Viernes 19 de diciembre: concluye el ciclo lectivo en la gran mayoría del país, incluyendo Ciudad de Buenos Aires (CABA), Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

Lunes 22 de diciembre: las clases terminan en Provincia de Buenos Aires, Misiones y Salta.

Viernes 26 de diciembre: la provincia de La Pampa es la última en finalizar el ciclo lectivo 2025.

Vuelta a clases 2026: cuándo arranca el ciclo lectivo

Aunque el calendario completo para todas las provincias aún no ha sido publicado oficialmente por el Consejo Federal de Educación, ya se conocen algunas fechas clave.

La tendencia a nivel país es iniciar las actividades educativas a partir del lunes 23 de febrero de 2026 o el lunes 2 de marzo de 2026.

Cuándo inician las clases en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)