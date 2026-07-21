Decretaron día festivo este viernes 12 de junio y habrá un nuevo fin de semana largo en el calendario para estas personas

En esta noticia ¿Cuándo es el próximo feriado en Argentina?

El feriado del 9 de julio por el Día de la Independencia dio lugar a un fin de semana extralargo de 4 días. Esta semana, el Gobierno de Javier Milei había anunciado un posible descanso extra para recibir a la Selección argentina, pero finalmente, no habrá asueto esta semana.

Por eso, muchos argentinos ya se preguntan por el siguiente asueto en el calendario nacional. En este sentido, a la espera del fin del invierno, ya está confirmado que en julio no habrá más asuetos para todo el país . Sin embargo, el Ejecutivo nacional confirmó de forma oficial que el próximo feriado nacional será a mediados de agosto.

¿Cuándo es el próximo feriado en Argentina?

Con el asueto para recibir a la Selección argentina ya descartado para este mes, el calendario oficial para el 2026 indica que el siguiente feriado será el lunes 17 de agosto, día en que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín .

A diferencia de los asuetos municipales o locales, este feriado rige para todo el país.

¿Por qué habrá fin de semana largo?

El 17 de agosto de 2026 cae lunes. Por eso, no se requiere ningún traslado adicional para formar un descanso extendido. El fin de semana largo quedará conformado de la siguiente manera:

Sábado 15 de agosto

Domingo 16 de agosto

Lunes 17 de agosto (feriado nacional)

En total, son tres días consecutivos de descanso a nivel nacional, los primeros desde el fin de semana extralargo del 9 y 10 de julio.

El 17 de agosto de 2026 cae lunes, por lo que no requiere ningún traslado adicional para formar un descanso extendido. Montaje EC

Es un feriado trasladable, pero no se va a mover

La Ley 27.399 indica que el 17 de agosto es un feriado trasladable. De esta manera, si cayera martes, miércoles, jueves o viernes, el Gobierno podría moverlo al lunes más cercano para generar un fin de semana largo conforme la normativa vigente.

Sin embargo, como ya cae lunes, no hay ningún traslado que aplicar y la fecha se mantiene tal como está en el calendario oficial.

¿Qué se conmemora el 17 de agosto?

El feriado recuerda el aniversario del fallecimiento de José de San Martín, ocurrido el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia. Esta fecha recuerda al famoso Libertador del Sur, ya que este prócer es conocido por encabezar la indepencia de Argentina, Chile y Perú.

Otras proezas que se recuerda de San Martín son el triunfo en la Batalla de San Lorenzo y las sucesivas guerras por la liberación de España , mientras que uno de sus hitos más grandes es el cruce de la Cordillera de Los Andes. Los restos del nacido en Yapeyú, Corrientes descansan actualmente en la Catedral de Buenos Aires.

¿Cuántos feriados quedan en 2026?

Una vez pasado el fin de semana largo de agosto, el siguiente descanso con alcance nacional llega recién en octubre, el lunes 12, en el Día del Respeto a la Diversidad Cultural .

Antes de esa fecha, no hay otro feriado nacional confirmado, más allá de los asuetos locales que puedan declararse en distintos municipios del país. El calendario oficial de feriados firmado por el Gobierno nacional indica que restas las siguientes festividades para el 2026: