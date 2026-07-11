Tras el feriado por el Día de la Independencia, miles de trabajadores verán su fin de semana largo extendido. Esto se debe a que decretaron feriado el lunes 13 en una localidad argentina por su aniversario fundacional.

Quiénes tendrán un día extra de descanso

El lunes 13 fue declarado como asueto para el partido cordobés de Río Segundo, fecha en que se celebrará el aniversario fundacional número 156. Se conmemora la llegada del Ferrocarril Central Argentino a la localidad ubicada a unos 50 kilómetros de Córdoba Capital.

De esta manera, los empleados públicos disfrutarán de una jornada extra de descanso que se unirá al fin de semana de cuatro días. En caso de los trabajadores del sector privado, será opcional según decisión de los empleadores.

Qué feriados quedan en 2026

El calendario oficial de feriados firmado por el Gobierno nacional indica que quedan las siguientes festividades para el 2026: