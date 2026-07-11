Tras el feriado por el Día de la Independencia, miles de trabajadores verán su fin de semana largo extendido. Esto se debe a que decretaron feriado el lunes 13 en una localidad argentina por su aniversario fundacional.
Quiénes tendrán un día extra de descanso
El lunes 13 fue declarado como asueto para el partido cordobés de Río Segundo, fecha en que se celebrará el aniversario fundacional número 156. Se conmemora la llegada del Ferrocarril Central Argentino a la localidad ubicada a unos 50 kilómetros de Córdoba Capital.
De esta manera, los empleados públicos disfrutarán de una jornada extra de descanso que se unirá al fin de semana de cuatro días. En caso de los trabajadores del sector privado, será opcional según decisión de los empleadores.
Qué feriados quedan en 2026
El calendario oficial de feriados firmado por el Gobierno nacional indica que quedan las siguientes festividades para el 2026:
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- Lunes 12 de octubre: Día de la Raza.
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20).
- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.