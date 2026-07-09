Miles de trabajadores disfrutarán de un nuevo día de descanso porque se declaró feriado el jueves 16 de julio.

El asueto se dará tras el fin de semana largo del Día de la Independencia que se formará gracias al día no laborable del viernes 10.

Por qué declararon feriado el jueves 16

El motivo del asueto es por la celebración del Día de Nuestra Señora del Carmen, festividad católica que recuerda la aparición de la Virgen a San Simón Stock en 1251. Se celebra cada 16 de julio y tiene fuerte arraigo en distintas localidades argentinas.

Estas jornadas suelen incluir:

Misas y procesiones

Ferias de artesanos

Espectáculos musicales

Actividades gastronómicas y recreativas

A diferencia de un feriado nacional, este descanso es facultativo: la decisión de otorgarlo o no queda en manos de cada empleador, y si se trabaja, no corresponde el pago doble que sí rige en los feriados inamovibles.

Quiénes disfrutarán del asueto del jueves 16

Entre los distritos bonaerenses que van a contar con este descanso especial se encuentran:

General Rodríguez.

Carlos Casares.

Benito Juárez.

Cañuelas.

Zárate.

Chivilcoy.

Las Flores.

Necochea.

Carmen de Patagones.

General Villegas.

Lobería.

Pellegrini.

General La Madrid.

También alcanza a localidades más pequeñas dentro de otros partidos, como La Violeta y El Socorro (Pergamino), Dennehy y Francisco Quiroga (Nueve de Julio) y Pasteur (Lincoln).

En estos distritos, el día no laborable suele impactar en la administración pública, los bancos y, en algunos casos, en la actividad comercial local.

Qué feriados quedan en 2026

El calendario oficial de feriados señala las siguientes fechas de cara al resto del año: