Oficial y confirmado | Decretan feriado el lunes 20 de julio y habrá un nuevo fin de semana largo en el calendario para estos trabajadores Fuente: Archivo

Tras el fin del mundial 2026 y a pesar de que la selección Argentina perdió la final, el Gobierno nacional anunció que habrá un nuevo feriado para recibir al combinado nacional. Sin embargo, muchos argentinos tendrán otro descanso aparte del anunciado por el oficialismo que dará lugar a un nuevo fin de semana largo.

Además del asueto que confirmó el presidente Javier Milei para “cuando dispongan los jugadores”, es decir que no tiene fecha oficial, un grupo de trabajadores provincia de Buenos Aires tendrá un nuevo descanso extendido de tres días ideal para realizar alguna escapada

¿Cuándo es el próximo feriado?

El asueto tendrá lugar el próximo viernes 24 de julio y alcanzará a miles de bonaerenses de distintos partidos que celebran el aniversario de su fundación.

Pese a que el feriado original es el 25 de julio, como cae sábado, se espera que se traslade al día anterior para dar paso a un nuevo fin de semana largo en estas localidades:

Baradero

San Pedro

Villa Ventana, Tornquist

Los beneficiados por este descanso

Los habitantes de estas zonas bonaerenses tendrán un fin de semana extralargo de 3 días para poder descansar. Por el aniversario fundacional de estas localidades habrá cese de tareas para el sector público y será una jornada no laborable opcional para los privados que reciban el permiso de sus empleadores.

¿Cuándo es el próximo fin de semana largo?

El próximo fin de semana largo a nivel nacional será el lunes 17 de agosto por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Será un asueto que beneficiará a todos los argentinos y será ideal para maximizar el descanso en una etapa del año clave.

Los feriados restantes del 2026

De cara a lo que resta del año, el calendario oficial de feriados señala las siguientes fechas como asuetos: