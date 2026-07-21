La Ley Federal del Trabajo (LFT) determina cuáles son los feriados no laborables y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet)regula que estas jornadas de descanso sean otorgadas a todos los trabajadores de México.

Sin embargo, existen otras festividades dentro del calendario que también son importantes de recordar por lo que representan en la historia y no aparecen en esta lista, como

el

Día del Perro

no festivo

Día del Perro (foto: Pixabay).

¿Qué se celebra el Día del Perro?

El "Día del Perro" se celebra el tercer domingo de julio en México para resaltar las cualidades de cariño y fidelidad de estas mascotas, así como para sensibilizar a la población sobre la difícil situación que enfrentan muchos perros a nivel mundial. Esta celebración también es un momento para agradecer y reconocer el papel fundamental que los perros han tenido como compañeros leales a lo largo de la historia de la humanidad.

La relación entre humanos y perros ha evolucionado significativamente, pasando de ser simples animales de compañía a considerados como miembros de la familia. Estos fieles amigos no solo brindan compañía, sino que también se han convertido en confidentes, ofreciendo un apoyo emocional invaluable a sus dueños. Por ello, dedicar un día especial a los perros es una forma de reconocer su importancia en nuestras vidas.

El origen del "Día del Perro" se remonta a 2011, cuando la marca PURINA® lo instauró en México para promover una mejor convivencia y atención hacia los perros. Este día no solo celebra a nuestras mascotas, sino que también busca concienciar sobre la situación de los perros callejeros y otras mascotas necesitadas, enfatizando la importancia de adoptar y cuidar responsablemente a estos seres vivos.

Día del Perro (foto: Pixabay).

¿Cómo celebrar y conmemorar el Día del Perro?

Celebra el Día del Perro con una salida especial: paseo largo, ruta nueva o su parque favorito. Lleva agua, premios y dedica tiempo de juego.

Refuerza su bienestar con una revisión veterinaria, baño, cepillado y actualización de placa o microchip. Dona alimento o mantas a un refugio local.

Comparte su historia en redes para promover la adopción responsable. Si no tienes perro, ofrece voluntariado o apadrina uno en un refugio.

Para finalizar, cabe señalar que detrás de cada día festivo hay una historia, una lucha o un logro que ha moldeado la identidad de una nación e invitan a la reflexión y a la unión. Por ello, es necesario conmemorar estas fechas, como

el

Día del Perro