La Ley Federal del Trabajo (LFT) determina cuáles son los feriados no laborables y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet)regula que estas jornadas de descanso sean otorgadas a todos los trabajadores de México.
Sin embargo, existen otras festividades dentro del calendario que también son importantes de recordar por lo que representan en la historia y no aparecen en esta lista, como
el
Día del Perro
no festivo
¿Qué se celebra el Día del Perro?
El "Día del Perro" se celebra el tercer domingo de julio en México para resaltar las cualidades de cariño y fidelidad de estas mascotas, así como para sensibilizar a la población sobre la difícil situación que enfrentan muchos perros a nivel mundial. Esta celebración también es un momento para agradecer y reconocer el papel fundamental que los perros han tenido como compañeros leales a lo largo de la historia de la humanidad.
La relación entre humanos y perros ha evolucionado significativamente, pasando de ser simples animales de compañía a considerados como miembros de la familia. Estos fieles amigos no solo brindan compañía, sino que también se han convertido en confidentes, ofreciendo un apoyo emocional invaluable a sus dueños. Por ello, dedicar un día especial a los perros es una forma de reconocer su importancia en nuestras vidas.
El origen del "Día del Perro" se remonta a 2011, cuando la marca PURINA® lo instauró en México para promover una mejor convivencia y atención hacia los perros. Este día no solo celebra a nuestras mascotas, sino que también busca concienciar sobre la situación de los perros callejeros y otras mascotas necesitadas, enfatizando la importancia de adoptar y cuidar responsablemente a estos seres vivos.
¿Cómo celebrar y conmemorar el Día del Perro?
Celebra el Día del Perro con una salida especial: paseo largo, ruta nueva o su parque favorito. Lleva agua, premios y dedica tiempo de juego.
Refuerza su bienestar con una revisión veterinaria, baño, cepillado y actualización de placa o microchip. Dona alimento o mantas a un refugio local.
Comparte su historia en redes para promover la adopción responsable. Si no tienes perro, ofrece voluntariado o apadrina uno en un refugio.
Para finalizar, cabe señalar que detrás de cada día festivo hay una historia, una lucha o un logro que ha moldeado la identidad de una nación e invitan a la reflexión y a la unión. Por ello, es necesario conmemorar estas fechas, como
el
Día del Perro