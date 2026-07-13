Nuevo feriado confirmado | Cuándo será el próximo fin de semana largo tras el Día de la Independencia.

En esta noticia Por qué genera un fin de semana largo

Después del 9 de julio, Día de la Independencia, muchos argentinos ya preguntan por el próximo respiro en el calendario.

La respuesta llegó de manera oficial: el próximo feriado nacional recién será a mediados de agosto.

Se trata del lunes 17 de agosto, día en que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

A diferencia de los asuetos municipales o locales, este feriado rige para todo el país.

Por qué genera un fin de semana largo

El 17 de agosto de 2026 cae lunes, por lo que no requiere ningún traslado adicional para formar un descanso extendido. El fin de semana largo queda conformado así:

Sábado 15 de agosto

Domingo 16 de agosto

Lunes 17 de agosto (feriado nacional inamovible)

En total, son tres días consecutivos de descanso a nivel nacional, los primeros desde el fin de semana extralargo del 9 y 10 de julio.

El 17 de agosto de 2026 cae lunes, por lo que no requiere ningún traslado adicional para formar un descanso extendido. Montaje EC

Es un feriado trasladable, pero no se va a mover

La Ley 27.399 clasifica al 17 de agosto como un feriado trasladable: si cayera martes, miércoles, jueves o viernes, el Gobierno podría moverlo al lunes más cercano para generar un fin de semana largo.

Sin embargo, como ya cae lunes, no hay ningún traslado que aplicar y la fecha se mantiene tal como está en el calendario oficial.

Qué se conmemora ese día

El feriado recuerda el aniversario del fallecimiento de José de San Martín, ocurrido el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia. Conocido como el Libertador de Argentina, Chile y Perú, sus restos descansan actualmente en la Catedral de Buenos Aires.

Un prócer clave para tres países

San Martín no solo es recordado en la Argentina. Su liderazgo en el Cruce de los Andes fue decisivo para la independencia de Chile, mientras que su Campaña al Perú resultó clave en la emancipación de ese territorio del dominio español. Por eso se lo reconoce como Libertador de los tres países.

Cómo aprovechar el fin de semana largo

Con tres días completos de descanso, agosto se perfila como uno de los meses fuertes para las escapadas de invierno. Entre los destinos más elegidos por los argentinos para este tipo de fines de semana aparecen:

Bariloche y San Martín de los Andes , por la temporada de nieve.

Córdoba y Villa Carlos Paz , para quienes buscan sierras sin viajar tan lejos.

Salta y Jujuy , con clima más templado en esta época del año.

Mar del Plata, para quienes prefieren el mar fuera de temporada alta.

Al tratarse de un feriado ya confirmado y sin posibilidad de traslado, quienes quieran organizar un viaje o una escapada corta pueden reservar con anticipación sin riesgo de que la fecha cambie.

Qué sigue después en el calendario

Una vez pasado ese fin de semana largo, el siguiente descanso con alcance nacional llega recién en octubre, el lunes 12, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural .

Antes de eso, no hay otro feriado nacional confirmado, más allá de los asuetos locales que puedan declararse en distintos municipios del país.