Es necesario tener una cuenta en BBVA, aunque quien no la tenga puede abrirla durante el proceso de solicitud. Imagen: Shutterstock.

BBVA ofrece su Préstamo Personal Online de hasta 75.000 euros, que pueden solicitar también los jubilados, y la entidad no fija un límite de edad predeterminado: valora la edad, la solvencia y el estado de salud de cada solicitante. El crédito se devuelve en un plazo de 2 a 8 años y no tiene comisión de apertura.

Qué ofrece el Préstamo Personal Online de BBVA

De acuerdo con la página del producto, se puede pedir desde 3000 hasta 75.000 euros, con un plazo de devolución mínimo de 2 años y máximo de 8, en función del importe. Para quienes necesitan una cantidad menor existe además el Préstamo Rápido Online, que llega a 20.000 euros, no exige ser cliente y responde en unas 8 horas laborables.

Intereses, comisiones y cancelación anticipada

A diferencia de otros préstamos personales del mercado, este crédito no cobra comisión de apertura. El interés se simula en la web del banco según el importe y el plazo elegidos, y BBVA aplica una reducción del 1% a quienes domicilian su nómina o su pensión durante toda la duración del préstamo.

Para acceder a esa rebaja, la pensión tiene que ser de al menos 300 euros netos mensuales y la nómina de al menos 600. Por cancelar de forma anticipada, la entidad cobra un 1% del importe que se reduzca cuando falta más de un año para el vencimiento y un 0,50% durante el último año. Quien se arrepienta tiene 14 días naturales desde la firma para desistir, sin comisión de cancelación.

De acuerdo con la página del producto, se puede pedir desde 3000 hasta 75.000 euros, con un plazo de devolución mínimo de 2 años y máximo de 8, en función del importe. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Requisitos para que un jubilado pida el préstamo

Es necesario tener una cuenta en BBVA, aunque quien no la tenga puede abrirla durante el proceso de solicitud. La guía de la entidad para pensionistas detalla que hay que contar con DNI o NIE en vigor, adjuntar la última declaración de la renta, incluir un comprobante de los movimientos bancarios y acreditar una fuente de ingresos periódica, como la pensión.

El banco también puede exigir que el solicitante no tenga deudas impagadas ni figure en listas de morosos, y que el importe pedido guarde relación con lo que se cobra de pensión.

Hay límite la edad para solicitar el prestamo

BBVA no establece una edad máxima en este producto: antes de conceder el crédito, la entidad valora factores como la edad, la solvencia o el estado de salud de quien lo pide. Su guía para pensionistas indica que, a partir de los 75 años, puede pedirse un avalista y, en ciertos casos, un seguro de vida que garantice la devolución íntegra del dinero.

Como cada banco decide por su cuenta, existe un límite de edad que varía según la entidad para los créditos a jubilados.

Cómo solicitar el prestamo

La solicitud se hace online y, según el banco, lleva unos 2 minutos: se calcula la cuota, se envía la documentación y se firma el préstamo. Al terminar, la entidad indica si el crédito es viable en principio, y desde la app de BBVA se puede consultar con un gestor.

Toda la contratación está sujeta a la aprobación previa del banco, y las condiciones publicadas están vigentes hasta el 30 de noviembre de 2026.