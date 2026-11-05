De acuerdo con la página del producto, conocido antes como Préstamo Ganador, el crédito llega hasta 100.000 euros y se devuelve en un máximo de 8 años.

En España, el Banco Santander ofrece su Préstamo Personal de hasta 100.000 euros, que pueden pedir todas las personas, jubilados incluidos. La entidad lo presenta con un plazo de devolución de hasta 8 años, intereses fijos y una aprobación que depende del perfil de cada solicitante.

Qué ofrece el Préstamo Personal de Santander

De acuerdo con la página del producto, conocido antes como Préstamo Ganador, el crédito llega hasta 100.000 euros y se devuelve en un máximo de 8 años. La web no menciona un importe ni un plazo mínimos.

Quien lo contrate puede sumar, de forma opcional, un seguro que cubre las cuotas ante fallecimiento, invalidez permanente absoluta, incapacidad temporal o desempleo, siempre sujeto a las condiciones de la póliza.

Cuánto cuesta: intereses, TAE y comisiones

El tipo de interés nominal es fijo y va desde el 4,99% (TAE 5,38%) hasta el 11,75% (TAE 13,98%). El banco precisa que el interés y la comisión de apertura dependen del perfil crediticio del cliente.

La comisión de apertura se ubica entre el 1% y el 2%, y no se cobra comisión de estudio. Por cancelar de forma anticipada, la entidad aplica un 1% cuando falta más de un año para el vencimiento y un 0,50% cuando falta un año o menos.

El banco detalla que los créditos para pensionistas funcionan como cualquier otro y que solo cambia la persona que los solicita. Shutterstock

Dos ejemplos con cifras del banco

Santander publica dos casos representativos. El más barato corresponde a 17.000 euros a 8 años, con TIN de 4,99%, TAE de 5,38% y comisión de apertura del 1% (170 euros): la cuota mensual es de 215,14 euros, los intereses suman 3.653,10 euros y el total adeudado asciende a 20.823,10 euros.

El más caro plantea 3.000 euros a 3 años, con TIN de 11,75%, TAE de 13,98% y apertura del 2% (60 euros): la cuota es de 99,29 euros, los intereses llegan a 574,23 euros y el total adeudado es de 3.634,23 euros.

Ambos cálculos usan el sistema de amortización francés y parten de un préstamo firmado el primer día del mes. Si la firma ocurre otro día, se liquida una primera cuota de intereses por el tiempo transcurrido hasta el primero de mes.

Requisitos para que un jubilado pida el préstamo

El banco detalla que los créditos para pensionistas funcionan como cualquier otro y que solo cambia la persona que los solicita.

Entre las condiciones básicas enumera ser mayor de edad, tener DNI o NIE en vigor, acreditar ingresos periódicos con el documento de cobro de la pensión y aportar la última declaración de la renta.

También hay que justificar que no existen deudas pendientes ni inclusión en listas de morosos, y contar con una cuenta bancaria donde se depositará el dinero.

En algunos casos puede pedirse un avalista, un seguro de vida o un segundo titular, y la edad y el estado de salud forman parte de la valoración. Como cada entidad fija sus propios criterios, puede haber límites de edad, y la decisión final queda en manos de quien concede el crédito.

Cómo solicitar el préstamo al Banco Santander

Santander indica que hay que acercarse a una oficina y pedir el Préstamo Personal, además de solicitar allí la Información Normalizada Europea (INE), el documento que detalla las condiciones. Los clientes con contrato de banca digital y firma electrónica pueden consultar en la Banca Online si tienen un préstamo ya autorizado a su disposición.

Todas las operaciones de financiación están sujetas a la aprobación previa del banco, que tarda unos días en estudiar cada caso.

Otras entidades también dirigen su oferta a este público: BBVA, por ejemplo, anunció préstamos personales y asistencia financiera para mayores de 65.