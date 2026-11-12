Cierran todas las líneas de subte por paro hoy jueves 12 de noviembre, partir de qué horario se corta el servicio.

El servicio de las seis líneas de subte se verá interrumpido el jueves 12 de noviembre por una nueva medida de fuerza de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP).

El paro anunciado por el sindicato es en repudio por la muerte de un trabajador que el gremio vincula con la exposición al asbesto.

Paro total del subte: a partir de qué hora cierran las seis líneas y el Premetro

Se interrumpirá el servicio de todas las líneas a partir de las 21:00 del jueves hasta el cierre del servicio . El cese de tareas impactará de manera simultánea en todas las líneas, por lo que no funcionará ninguna formación de las líneas A, B, C, D, E y H ni del Premetro.

Cierran todas las líneas de subte por paro hoy jueves 12 de noviembre, partir de qué horario se corta el servicio. AGTSyP

De esta manera, los usuarios del transporte público deberán buscar alternativas para movilizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Además, los metrodelegados anticiparon que continuarán con distintas medidas de protesta hasta obtener respuestas a sus reclamos.

Qué reclama el sindicato y por qué hay paro en el subte

A través de un comunicado, el sindicato informó el fallecimiento de un ex trabajador del subte jubilado que trabajó durante 30 años expuesto al asbesto.

Según indicaron, prestó servicio en los talleres Polvorín/Bonifacia y en el Taller Rancagua, “uno de los lugares con mayor exposición al asbesto de toda la red”.

Cierran todas las líneas de subte por paro hoy jueves 12 de noviembre, partir de qué horario se corta el servicio.

El gremio detalló que, pese a que los trabajadores tienen controles médicos periódicos, “cesan al momento de jubilarse”. De esta manera, uno de los principales reclamos es que la cobertura médica continúe tras la jubilación para poder “detectar a tiempo enfermedades derivadas de esta contaminación y poder evitar muertes”.

“ La afección por exposición al asbesto tiene una latencia de 40 años, lo que implica que décadas después de haber trabajado en el Subte y Premetro, pueden despertarse enfermedades relacionadas a la exposición ”, detallaron.

En el comunicado también informaron que hay 7 trabajadores fallecidos y 130 afectados. “No podemos seguir lamentando muertes que son evitables, nadie tendrá que morir por su trabajo”, sostuvieron.

Qué es el asbesto por el que reclaman los trabajadores del subte

El asbesto, también conocido como amianto, es un conjunto de minerales de origen natural caracterizados por su resistencia al calor, al fuego y a distintos productos químicos. Por estas propiedades fue utilizado durante décadas en la construcción y la fabricación de materiales, entre ellos algunos componentes de trenes y subtes.

El problema surge cuando los materiales que contienen asbesto se deterioran y liberan fibras microscópicas al ambiente. Su inhalación puede provocar enfermedades respiratorias y distintos tipos de cáncer.

El principal riesgo aparece cuando estos materiales se rompen, se deterioran o son manipulados, ya que las fibras pueden liberarse e ingresar al organismo.