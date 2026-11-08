Consubanco ofrece préstamos de hasta $1 millón de pesos para jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en México. Se trata de créditos con descuento vía nómina o pensión, que permiten solicitar financiamiento desde $5,000 pesos y elegir plazos de pago de hasta 60 meses.
La entidad bancaria establece una serie de requisitos y documentos que deben presentar los interesados para iniciar el trámite. Además, publica las tasas de interés, comisiones y condiciones que deben conocer los solicitantes antes de contratar estos préstamos.
¿Cuánto dinero pueden solicitar los jubilados y pensionados del IMSS?
De acuerdo con la información publicada en el sitio oficial de Consubanco, los créditos con descuento vía nómina contemplan montos desde $5,000 hasta $1 millón de pesos.
Los solicitantes pueden elegir entre distintos plazos para devolver el dinero:
- 12 meses
- 24 meses
- 36 meses
- 48 meses
- 60 meses.
El financiamiento está dirigido a pensionados y jubilados del IMSS, además de trabajadores activos de determinados sectores gubernamentales, de salud y educativos.
Sin embargo, el monto máximo no está garantizado para todos los solicitantes. La entidad aclara que las condiciones del crédito están sujetas a evaluación y aprobación.
¿Cuáles son los requisitos para solicitar un préstamo en Consubanco?
Según el banco, los jubilados y pensionados del IMSS deben cumplir con determinadas condiciones y presentar documentación para iniciar la solicitud.
Los requisitos publicados por Consubanco son:
- Ser pensionado o jubilado del Instituto Mexicano del Seguro Social
- Presentar una identificación oficial vigente
- Entregar los últimos dos recibos de nómina o informes de pago.
La entidad también contempla créditos para trabajadores del sector salud y empleados de dependencias de los gobiernos estatal y federal.
¿Cómo se pagan los créditos de Consubanco?
Una de las características de estos préstamos es que se liquidan mediante descuentos automáticos de la nómina o pensión, según corresponda.
Consubanco informa que el cargo máximo es del 30% de la cuenta de nómina. La periodicidad de los descuentos puede ser quincenal o mensual, de acuerdo con el convenio establecido con la institución correspondiente.
El monto y los detalles de cada descuento quedan reflejados en el comprobante de pago emitido por el IMSS o la dependencia gubernamental correspondiente.
¿Qué tasas de interés y comisiones cobra Consubanco?
Antes de solicitar un crédito, los interesados deben revisar el costo total del financiamiento. En su página oficial, Consubanco publica los siguientes indicadores:
- CAT promedio: 37% sin IVA
- Tasa promedio anual fija: 31.2%
- Comisión por apertura: 1% sin IVA
- Tasa de interés ordinario anual promedio: 34.2% fija, sin IVA
- Tasa de interés moratorio anual promedio: 97.72% fija, sin IVA.
Estos indicadores corresponden al cálculo del 24 de septiembre de 2026 y tienen vigencia informada hasta el 31 de marzo de 2027. El banco aclara que son datos informativos y de comparación, por lo que las condiciones definitivas deben consultarse en el contrato.
¿Cómo solicitar un préstamo para jubilados y pensionados?
Consubanco permite iniciar el trámite a través de su página web, mediante un proceso que describe como 100% digital.
Los interesados pueden ingresar al apartado de crédito con descuento vía nómina, seleccionar la opción para solicitar financiamiento y completar el registro con sus datos personales.
También pueden utilizar el simulador disponible en el sitio para elegir el monto que desean solicitar y el plazo de devolución. La herramienta ofrece una estimación del pago mensual, aunque el banco advierte que sus resultados son informativos y no representan una oferta definitiva.
Una vez aprobado el crédito, el dinero se deposita en la cuenta del solicitante.