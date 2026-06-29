La iniciativa ahora solo espera la sanción presidencial para convertirse en ley.

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La bonificación judicial está más cerca de convertirse en un componente salarial para miles de funcionarios del sector justicia en Colombia. El Congreso de la República aprobó el proyecto de ley que reconoce este beneficio como factor salarial para los servidores de la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación, la Justicia Penal Militar y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. La medida beneficiará a cerca de 36.819 empleados públicos y solo falta la sanción presidencial para que entre en vigencia.

Con este cambio, la bonificación dejará de tener un reconocimiento limitado únicamente para los aportes a salud y pensión y pasará a formar parte del salario para todos los efectos legales y prestacionales. La decisión busca cerrar vacíos normativos que durante años provocaron miles de reclamaciones y procesos judiciales relacionados con este reconocimiento económico.

¿Quiénes recibirán la bonificación judicial como factor salarial en Colombia?

La nueva normativa cobijará a 36.819 servidores públicos que hacen parte de distintas entidades vinculadas a la administración de justicia.

Entre los beneficiarios se encuentran funcionarios de:

La Rama Judicial.

La Fiscalía General de la Nación.

La Justicia Penal Militar.

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

Las direcciones seccionales de la Rama Judicial.

Una vez la ley sea sancionada por el presidente de la República, estos trabajadores comenzarán a recibir el reconocimiento de la bonificación como parte integral de su salario, con incidencia en todas las prestaciones y derechos laborales establecidos por la legislación colombiana.

¿Qué cambia con la bonificación judicial aprobada por el Congreso?

El principal cambio consiste en que este reconocimiento económico dejará de tener un tratamiento parcial y pasará a ser considerado oficialmente como un componente salarial.

En la práctica, esto significa que la bonificación producirá efectos sobre todas las prestaciones sociales y demás derechos derivados del salario, otorgando mayor claridad jurídica tanto para los trabajadores como para las entidades públicas.

El objetivo de la reforma también es unificar la aplicación de este beneficio y evitar interpretaciones distintas que durante años dieron origen a numerosos litigios en los despachos judiciales.

¿Por qué esta decisión busca reducir miles de demandas en Colombia?

Uno de los argumentos centrales que respaldó la aprobación del proyecto es el impacto que tendría sobre la descongestión judicial.

De acuerdo con las cifras conocidas durante el trámite legislativo, actualmente existen alrededor de 10.000 procesos judiciales relacionados con el reconocimiento de la bonificación judicial. Además, las reclamaciones económicas acumuladas superan los 750.000 millones de pesos.

Al establecer expresamente que la bonificación hace parte del salario, el Gobierno y la Rama Judicial esperan disminuir significativamente la presentación de nuevas demandas, reducir los costos de defensa judicial y generar un importante ahorro de recursos públicos cada año.

¿Cuándo comenzará a aplicarse la bonificación judicial?

Aunque el proyecto ya superó su trámite en el Congreso, todavía debe cumplir un paso antes de convertirse en una realidad.

La iniciativa pasó a sanción presidencial, procedimiento mediante el cual el presidente de la República firma la ley para su promulgación oficial.

Después de esa sanción y de su publicación como ley de la República, la bonificación judicial empezará a reconocerse como factor salarial para todos los efectos legales y prestacionales de los servidores beneficiados.