La Secretaría de Transporte inició un proceso de análisis de eliminación de las líneas de colectivo 136 y 163, ambas de jurisdicción nacional.

Esta solicitud fue presentada por la propia empresa operadora, Sargento Cabral (del Grupo Metropol) para dejar sin efecto la autorización de ambos servicios .

Por qué podrían dejar de funcionar las líneas 136 y 163 y qué evalúa el Gobierno

La posible eliminación de las líneas responde a un pedido de la compañía concesionaria para cancelar la explotación de las rutas.

Ante esta problemática, el organismo abrió un periodo de evaluación para examinar los patrones de movilidad, demanda de pasajeros durante los viajes y las alternativas de transporte disponibles en la zona.

Esta revisión tiene el fin de determinar si la red de colectivos y trenes que permanecerían operativas son suficiente para trasladar a todos los usuarios de aquellas líneas descontinuadas.

Imagen ilustrada con Gemini

Qué trayectos realizan las líneas 136 y 163 y qué municipios conectan

Ambas líneas constituyen corredores clave de transporte público de pasajeros que articulan la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con múltiples partidos del Gran Buenos Aires y del interior bonaerense:

Línea 136: Conecta la Ciudad de Buenos Aires (desde su terminal en Primera Junta, Caballito) con el corredor oeste. Su trazado circula principalmente a lo largo del eje de la Avenida Rivadavia atravesando distritos como La Matanza, Morón, Ituzaingó y Merlo, extendiéndose además hacia el sudoeste bonaerense para alcanzar las localidades de Marcos Paz, General Las Heras y Navarro.

Línea 163: Unifica la Capital Federal con la zona noroeste del Conurbano. Partiendo de Primera Junta o Liniers, su recorrido atraviesa partidos como Tres de Febrero, Morón y Hurlingham (pasando por Ciudadela, Ramos Mejía, Haedo y Bella Vista) hasta arribar a su cabecera en el partido de San Miguel.

Qué alternativas de transporte tendrán los usuarios si se aprueba la eliminación de las líneas

En caso de una posible eliminación de estas líneas de colectivo, los usuarios tendrán varias alternativas para usar como reemplazo en las rutinas:

Línea 136

Tren Sarmiento: Ofrece cobertura ferroviaria directa a lo largo del trayecto entre Once, Liniers, Morón y Merlo, contando además con ramales que conectan hacia Marcos Paz y General Las Heras.

Líneas de colectivos alternativas: En los tramos urbanos e interurbanos operan otras líneas con trayectos parciales o superpuestos como la 153, 236, 253, 322 y 88, que unen la Capital y los partidos de Morón, Merlo y Marcos Paz.

Línea 163

Red ferroviaria (Líneas San Martín, Urquiza y Sarmiento): Brindan Brindan conectividad entre la Ciudad de Buenos Aires y los partidos de Hurlingham y San Miguel desde terminales o nodos como Retiro, Chacarita, El Palomar y Morón.

Líneas de colectivos alternativas: Para la circulación entre los municipios del noroeste bonaerense existen prestaciones colectivas complementarias como las de las líneas 53, 182, 269, 303 y 463, que conectan Morón, Bella Vista, Hurlingham y San Miguel.

Pasos para participar en la consulta pública sobre las líneas 136 y 163 y plazos de presentación

Las observaciones y opiniones sobre la propuesta de discontinuidad de las líneas de colectivo se reciben en el sitio web oficial consultapublica.argentina.gob.ar/transporteautomotores hasta el viernes 2 de octubre de 2026 inclusive.

La participación es abierta a toda la ciudadanía, publica, gratuita y no vinculante.