El primer fin de semana de octubre dará comienzo en Argentina con uno de los eventos más esperados por los fieles de todo el país, especialmente por los de la Provincia de Buenos Aires: la Peregrinación a Luján.

Para las miles de personas que decidan este sábado 3 y domingo 4 de octubre emprender el recorrido a pie del camino que une Liniers con Luján, se han emitido una serie de recomendaciones y advertencias que permitirán realizar la caminata de 60 kilómetros de la forma más amena posible.

Entre los consejos que difundió la Basílica Nuestra Señora de Luján para quienes aún no estén asesorados sobre cómo afrontar el recorrido, se hizo hincapié en un error concreto vinculado al calzado que se utiliza para caminar largas distancias.

¿Cuál es el error con las zapatillas que se debe evitar antes de peregrinar a Luján?

Uno de los aspectos más importantes a la hora de emprender la caminata a Luján tiene que ver con el calzado que se aconseja utilizar. Debido a que se trata de un recorrido de no menos de 60 kilómetros, es esencial que las zapatillas elegidas sean cómodas y hayan sido usadas previamente.

Uno de los errores más comunes en los que suelen incurrir quienes peregrinan por primera vez es el de estrenar calzado durante la caminata.

Es fundamental que la elección que realicen los fieles tenga como principal eje la comodidad. En este contexto, desde la Basílica recomiendan utilizar medias sin costuras y llevar uno a dos pares de repuesto por si se vuelve necesario cambiarlas durante el recorrido, ya sea porque se humedecen o generan molestias .

Uno de los errores más comunes en los que suelen incurrir quienes peregrinan por primera vez es el de estrenar calzado durante la caminata. (Foto: Basílica Nuestra Señora de Luján) Basílica Nuestra Señora de Luján

En caso de aparecer un roce o una molestia, se recomienda detenerse y atender la zona antes de que se transforme en una ampolla.

¿Cómo preparar la mochila para la peregrinación a Luján?

Preparar la mochila antes de la caminata es una de las tareas más importantes. En la lista de infaltables , figuran:

Documento y un papel con el teléfono de un contacto de emergencia.

Agua y algo liviano para comer en el camino (frutas secas, barritas, sándwiches).

Gorra, protector solar e impermeable liviano.

Ropa de abrigo para la noche y la madrugada.

Curitas, vaselina o crema para prevenir ampollas, y un par de medias de repuesto.

Efectivo en billetes chicos y el celular cargado (un cargador portátil ayuda).

Un rosario, estampa o intención escrita.

¿Cómo cuidarse durante la caminata a Luján?

Para quienes emprendan el recorrido a Luján desde Liniers, se difundieron una serie de recomendaciones que van más allá de los clásicos consejos sobre la vestimenta adecuada para la caminata.

Antes de emprender la peregrinación a Luján, es fundamental cargar en la mochila el documento y un papel con el teléfono de un contacto de emergencia. (Foto: Basílica Nuestra Señora de Luján) Basílica Nuestra Señora de Luján

Uno de ellos tiene que ver con caminar acompañado, ya sea con un grupo de amigos, familiares o una parroquia. En este sentido, es conveniente acordar en la previa un punto de encuentro por si alguien llega a separarse.

La hidratación es un proceso fundamental. Debe mantenerse durante todo el trayecto, incluso cuando no exista sensación de sed. Una de las ventajas que ofrece este evento son los puestos de hidratación, atención médica y acompañamiento espiritual, atendidos por voluntarios.

En caso de presentar alguna molestia o preocupación, se recomienda acercarse y pedir la asistencia correspondiente.