Violenta reacción de un limpia vidrios contra un auto: atacó a un conductor a la salida de un reconocido shopping.

La salida de uno de los centros comerciales más concurridos de Tortuguitas se convirtió en escenario de momentos de tensión por una serie de incidentes protagonizados por limpiavidrios. Los episodios se produjeron en una zona de semáforos, donde distintos conductores denunciaron agresiones luego de rechazar el pedido de dinero.

Los hechos tuvieron lugar cerca del Tortugas Open Mall, en el cruce de Colectora Este y avenida Constituyentes, y fueron captados por personas que se encontraban en las inmediaciones. De acuerdo con las denuncias, los limpiavidrios se aproximaban a los vehículos, realizaban el servicio sin autorización y posteriormente reclamaban un pago, generando reacciones violentas ante la negativa.

Los ataques a los vehículos quedaron registrados en videos

Parte de los episodios fue grabada y las imágenes comenzaron a difundirse en redes sociales. Según medios locales, entre los vehículos que resultaron afectados se encuentran un Toyota Corolla Cross y un Audi A4, mientras que también se reportaron otros tres hechos con una modalidad similar en el mismo sector.

Uno de los incidentes tuvo como protagonista a la conductora de un Fiat Cronos gris, que mantuvo una discusión con un limpiavidrios. Durante el enfrentamiento, el hombre habría pateado una de las puertas del automóvil y ocasionado una abolladura, situación que motivó la intervención de la Policía Municipal de Escobar.

Intervino la Policía y hubo un detenido por daños

Ante la escalada del conflicto, efectivos del Comando de Patrullas de Malvinas Argentinas acudieron al lugar como refuerzo. El hombre involucrado en el episodio del Fiat Cronos fue trasladado posteriormente a la Comisaría 3ª de Pablo Nogués, donde se iniciaron actuaciones por daños.

La reiteración de situaciones similares generó preocupación entre quienes utilizan habitualmente ese acceso al shopping, especialmente porque los incidentes ocurrieron mientras los autos permanecían detenidos en los semáforos. Luego de las denuncias y de la circulación de los registros audiovisuales, la Policía desplegó un operativo en el sector y logró detener a los involucrados en los distintos episodios.