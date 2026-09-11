El relato del joven acusado por el crimen de su novia en Ituzaingó: “Forcejeamos y escuché disparos”.

El caso por el femicidio de Camila Ruth Castro, una adolescente de 18 años asesinada en Ituzaingó, sumó el testimonio de Elías Barrionuevo, su novio y principal acusado. El joven, de 19 años, registró un video con su teléfono pocas horas antes de ser capturado y allí sostuvo que es inocente.

En la grabación difundida por sus familiares, Barrionuevo explicó que había ido hasta la casa de Castro para buscar una mascota que ambos tenían. Según contó, la situación comenzó a complicarse cuando la joven se negó a entregársela y se inició una discusión dentro de una habitación.

El acusado afirmó que en medio de la disputa apareció Jorge González, padrastro de la víctima, quien había regresado de trabajar. Barrionuevo aseguró que el hombre se dirigió hacia la cocina y posteriormente volvió hacia él, momento en que habría comenzado un forcejeo entre ambos.

Qué dijo Barrionuevo sobre los disparos

De acuerdo con el relato del joven, desconocía que González llevaba un arma. Sostuvo que mientras ambos se enfrentaban físicamente comenzaron a escucharse detonaciones y que Castro pasó cerca de ellos durante ese momento.

El joven acusado subió un video a las redes sociales antes de su detención. Captura Redes Sociales

Barrionuevo afirmó que la joven recibió un disparo en el cuello y aseguró que el impacto habría sido provocado durante el enfrentamiento. “Se ve que le da a ella un tiro y nos dimos cuenta en el momento”, expresó el acusado en el video.

El joven también mostró lesiones que, según manifestó, había sufrido durante el episodio. Aseguró que el padrastro de Castro lo golpeó con un elemento de hierro y con la culata de un arma.

La huida y la situación judicial del acusado

Barrionuevo relató que vio a Castro herida mientras bajaba por las escaleras y que intentó ayudarla antes de abandonar la propiedad. Según su versión, escapó corriendo debido al estado de shock en el que se encontraba y recién durante la madrugada supo que la adolescente había muerto.

Castro fue trasladada al Hospital del Bicentenario de Ituzaingó, donde falleció. González, en tanto, sufrió dos heridas de bala en las piernas y quedó fuera de peligro.

Luego de permanecer prófugo, Barrionuevo fue detenido en General Rodríguez por efectivos de la DDI de Morón y del Grupo Táctico Operativo. La fiscal Florencia Di Sciascio, titular de la UFI N° 11 de Morón, lo imputó por homicidio agravado por femicidio y tentativa de homicidio.

El acusado deberá declarar ante la Justicia para que se avance sobre su situación procesal. La investigación deberá determinar qué ocurrió dentro de la vivienda y establecer las responsabilidades correspondientes por la muerte de Castro y las heridas sufridas por su padrastro.