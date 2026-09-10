Un policía y chofer de aplicación mató al ladrón y quedó libre: los vecinos lo apedrearon.

Lo que parecía un viaje habitual terminó con un delincuente menor de edad muerto y una violenta reacción de familiares y vecinos en Isidro Casanova, partido de La Matanza. Un subteniente de la Policía Bonaerense que trabajaba como conductor de una aplicación fue abordado por dos jóvenes que, según la investigación, habían simulado ser pasajeros.

El hecho ocurrió en la esquina de Abdala y Gaboto. De acuerdo con la reconstrucción incorporada a la causa, uno de los sospechosos ingresó por la parte trasera del vehículo y habría accionado el freno de mano, mientras el otro se colocó junto al conductor, lo amenazó con un arma y comenzó a golpearlo con la culata.

Cómo fue el tiroteo que terminó con un adolescente muerto

El efectivo intentó resistirse al asalto y se enfrentó físicamente con los atacantes. Durante el forcejeo consiguió sacar su pistola reglamentaria Bersa calibre 9 milímetros y efectuó cinco disparos para intentar defenderse.

Dos de las balas impactaron contra Santino Ramón Tabarez, de 16 años: una lo alcanzó en la cabeza y otra en el pecho. El adolescente quedó gravemente herido dentro del automóvil, mientras el segundo joven fue reducido por el policía y permaneció retenido en la parte delantera.

Así despidieron al delincuente en las redes sociales.

La situación se volvió todavía más compleja cuando familiares y vecinos llegaron al lugar. Mientras el subteniente intentaba comunicarse con el 911, el grupo habría comenzado a arrojar piedras contra el auto y a amenazarlo de muerte.

El policía quedó rodeado y trasladó al herido al hospital

En medio del caos, los familiares habrían conseguido liberar al segundo sospechoso y el efectivo quedó rodeado. Ante las amenazas, terminó llevando al adolescente herido hasta el Hospital Balestrini, acompañado durante el trayecto por allegados que continuaban increpándolo.

Al arribar al centro médico, los profesionales confirmaron la muerte de Tabarez. El policía comunicó inmediatamente lo ocurrido y se desplegó un operativo para evitar nuevos enfrentamientos.

La causa está a cargo del fiscal Diego Rulli, de la UFI Temática Homicidios de La Matanza, y las pericias fueron encomendadas a la Policía Federal. Por ahora, el fiscal no ordenó medidas restrictivas contra el efectivo y consideró inicialmente que pudo haber actuado en legítima defensa, aunque el expediente continúa caratulado como homicidio.

La autopsia será clave para establecer con precisión las heridas sufridas por Tabarez y reconstruir la trayectoria de los proyectiles. El adolescente había cumplido 16 años el 4 de agosto y tenía registrado un antecedente por encubrimiento agravado.