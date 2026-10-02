Joaquín Levinton fue denunciado por un presunto caso de abuso sexual, por una mujer que asegura haber mantenido una relación con él entre 2015 y 2025. En medio de la investigación, la abogada de la denunciante, Adela González, renunció a ser su representante.

Según la letrada, su decisión de irse del caso estuvo vinculada a la mediatización y la exposición pública que decidió tomar su clienta, pese a que sus recomendaciones era que evitara la intervención en los medios hasta completar las presentaciones judiciales.

Por qué renunció la abogada de la mujer que denunció a Joaquín Levinton

A través de un comunicado, González confirmó que daría un paso al costado del caso: “ En el día de hoy, la doctora Adela González presenta su renuncia a la representación de la denunciante en la causa contra Joaquín Levinton . La decisión responde a diferencias de índole personal y profesional”.

En este marco, ella aseguró que ha trabajado en reiteradas ocasiones en denuncias de violencia de género y que su principal objetivo está orientado a proteger a las víctimas durante el proceso judicial. “ No mediatizo a las víctimas” , sostuvo.

Según explicó Gonzáles, la denunciante Paula decidió participar de un programa televisivo, mientras ella se encontraba en una audiencia. “Mi consejo profesional hacia Paula era que no salga en los medios, que no hablara hasta que no tengamos todo lo judicial presentado” , cuestionó.

Renunció la abogada Adela González.

“ Yo le puedo dar un consejo profesional, le puedo dar toda la estrategia, escritos, incluso están los escritos presentados con mi firma, con mi matrícula. Pero, bueno, ella está en toda la libertad del mundo de cambiar de colega ”, agregó.

Luego de confirmarse la renuncia de su abogada, Paula publicó un comunicado anunciando que no realizaría nuevas declaraciones públicas hasta que la totalidad de sus pruebas estén en la Justicia.

La defensa de Joaquín Levinton

El cantante de Turf negó la acusación y sostuvo públicamente que él fue acosado durante años por la denunciante. En este marco, presentó junto a su abogado Cristian Colombo una serie de capturas de las conversaciones y mensajes que recibió de Paula a través de su Instagram.

En el material se observaron respuestas a historias, llamadas y videollamadas en la madrugada, links a historias y fotografías íntimas enviadas por la denunciante. Los mismos inician desde diciembre de 2025 hasta septiembre de 2026.

“ Esta persona me viene acosando hace muchos años, incluso presentándose en la puerta de mi casa de manera violenta” , denunció el músico, a través de un comunicado.

En las últimas horas, dieron a conocer algunos de estos chats privados en DDM, por América TV, donde explicaron que será el material de defensa que presentará Levinton para respaldar su versión.

En las capturas se puede observar que Paula es la que aparece iniciando conversaciones de manera continua, sin obtener respuesta por parte del cantante.