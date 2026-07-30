Cuando miramos el pronóstico del tiempo, dos valores suelen aparecer juntos y generar confusión: la temperatura y la sensación térmica.

Aunque parecen indicar lo mismo, en realidad representan mediciones diferentes.

La temperatura muestra cuánto calor o frío hay en el ambiente, mientras que la sensación térmica explica cómo percibe el cuerpo humano esas condiciones.

El Servicio Meteorológico Nacional (Argentina) aclara que la sensación térmica no es una temperatura real medida por un termómetro, sino un índice que estima cómo afecta el ambiente a las personas teniendo en cuenta variables como el viento, la humedad y la radiación solar.

La temperatura indica el calor real del aire: cómo se mide y qué representa

La temperatura es el valor que indica el grado de calor o frío que tiene el aire en un determinado lugar y momento . Se obtiene mediante instrumentos meteorológicos, como los termómetros, ubicados en estaciones de medición.

Por ejemplo, si el pronóstico indica 10 grados, significa que esa es la temperatura registrada en el ambiente. Es un dato objetivo que no cambia según la persona: todos los habitantes de una zona están expuestos a la misma temperatura.

Sin embargo, esa cifra no siempre refleja exactamente lo que una persona siente al salir a la calle. Dos días con la misma temperatura pueden sentirse completamente diferentes dependiendo de las condiciones del tiempo.

Sensación térmica vs. temperatura: cuál es la diferencia y qué significa realmente el dato del pronóstico

Por qué la sensación térmica puede ser más baja o más alta que la temperatura

La sensación térmica intenta responder una pregunta distinta: ¿cómo percibe nuestro cuerpo ese frío o ese calor?

Durante los días fríos, el viento tiene un papel fundamental. Cuando hay ráfagas, el aire en movimiento acelera la pérdida de calor del cuerpo y hace que una temperatura de, por ejemplo, 8 grados pueda sentirse como si fuera mucho menor.

En cambio, durante jornadas calurosas, la humedad modifica la percepción porque dificulta que el cuerpo elimine calor mediante la transpiración. Por eso una temperatura de 32 grados puede sentirse más elevada cuando el ambiente está muy húmedo.

En general, la sensación térmica, entonces, puede estar por debajo o por encima de la temperatura real:

Más baja que la temperatura: cuando hay viento intenso en días fríos.

Más alta que la temperatura: cuando hay calor y mucha humedad.

El dato que aparece en el pronóstico y que muchos interpretan mal

Uno de los errores más comunes es pensar que la sensación térmica reemplaza a la temperatura o que indica cuántos grados marca el termómetro. Pero ambos datos cumplen funciones diferentes.

La temperatura muestra la condición meteorológica del aire, mientras que la sensación térmica intenta representar el impacto de ese ambiente sobre el cuerpo humano.

Por eso, al consultar el pronóstico, es importante mirar ambos valores. Una mañana puede tener una temperatura moderada, pero sentirse mucho más fría por el viento, o una tarde con pocos grados más puede resultar agobiante si la humedad es elevada.

En definitiva, la temperatura responde “cuánto calor o frío hay”, mientras que la sensación térmica responde “cómo se siente ese calor o frío en nuestro cuerpo”.