Los problemas en el lavarropas son sumamente comunes. Ropa con manchas, prendas con restos de detergentes y malos olores pueden ser indicadores de que el electrodoméstico necesite una limpieza profunda para que vuelva a funcionar como si fuera nueva.

Si bien limpiarlo puede parecer una tarea tediosa, la experta en limpieza e influencer con más de 2 millones de seguidores, Begoña Pérez, reveló su método para limpiar en profundidad las distintas zonas del lavarropas.

La “Ordenatriz” reveló que utiliza 200 mililitros de lavandina y 100 mililitros en el cajón.

Paso a paso para limpiar el lavarropas

A través de un video publicado en Instagram, la experta en orden y limpieza reveló el paso a paso para hacer la higiene del electrodoméstico por partes:

Cajón del detergente : retirarlo y hacer una limpieza en profundidad, tanto por delante como por detrás. Se debe higienizar el interior con un cepillo.

Gomas del tambor : empapar trapos viejos con lavandina sin diluir y colocarlos dentro de la goma para que el producto entre en contacto. Dejar actuar 12 horas y retirar.

Filtro : colocar trapos o un recipiente debajo. Retirar el tapón y limpiar el filtro para eliminar los restos de suciedad.

Tambor y conductos internos : colocar 200 mililitros de lavandina y 100 mililitros en el cajón de detergente. Poner un programa largo a 60 grados en los posible.

Enjuague final: para finalizar, realizar un programa corto en vacío antes de usar el lavarropas.

Se debe tener en cuenta que al realizar la limpieza se debe tener ciertas precauciones como usar guantes, no mezclar la lavandina con otros productos, ventilar los ambientes y respetar las indicaciones del fabricante.

Por qué se debe limpiar periódicamente el lavarropas y cada cuánto hacerlo

Si bien su función es limpiar las prendas, el lavarropas acumula suciedad con el paso del tiempo. Detergente, suavizante, pelusas y cabellos se depositan es distintas partes del equipo.

Si la suciedad no se elimina, puede aparecer moho, bacterias y malos olores. Como consecuencia, la ropa puede salir con manchas, olor a humedad, restos de jabón e incluso quedar menos limpia.

Es clave hacer una limpieza del lavarropas de forma periódica para evitar obstrucciones en el filtro y prolongar su vida útil. Los especialistas aconsejan hacerlo cada 2 meses.

Qué hacer si el lavarropas pierde agua por abajo

Si el lavarropas pierde agua por abajo, lo primero que se debe hacer es dejar de usarlo hasta que se identifique de donde viene el problema. Las causas más frecuentes de pérdida son: