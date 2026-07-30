Los calefactores modernos ya no cumplen únicamente la función de generar calor. La incorporación de controles digitales, sistemas de regulación inteligente de temperatura y diseños cada vez más versátiles transformó la forma en que estos equipos se integran a la rutina diaria. Hoy, los consumidores valoran soluciones que permitan mantener el confort, optimizar el consumo energético y adaptarse a distintos espacios del hogar.

La evolución del segmento responde a una demanda concreta: equipos que combinen eficiencia, practicidad y seguridad. Por eso, las nuevas generaciones de calefactores incorporan funciones como temporizadores programables, control remoto, regulación precisa de temperatura y distintos niveles de potencia, que permiten personalizar la experiencia de uso según las necesidades de cada ambiente.

Tecnología, diseño y seguridad en la nueva calefacción

Además del rendimiento térmico, la seguridad se convirtió en uno de los aspectos más valorados al momento de elegir un sistema de calefacción. Los modelos más recientes están diseñados para brindar mayor tranquilidad durante su uso diario gracias a prestaciones como protección contra sobrecalentamiento, paredes frías al tacto y sistemas de apagado automático.

A esto se suma una tendencia creciente hacia equipos compactos y fáciles de trasladar. La posibilidad de mover el calefactor entre distintos ambientes permite optimizar su uso y evitar el consumo innecesario en espacios que no están siendo utilizados. En ese contexto, la portabilidad, el bajo nivel de ruido y el diseño ganan protagonismo dentro de la decisión de compra.

La posibilidad de mover el calefactor entre distintos ambientes permite optimizar su uso.

Paneles de mica: calor eficiente y silencioso

Dentro de las alternativas que ganan espacio en los hogares, los paneles de mica se destacan por ofrecer una combinación de radiación y convección que favorece una distribución uniforme del calor. Además, se caracterizan por su funcionamiento silencioso, una ventaja para dormitorios, oficinas en casa y espacios donde se busca confort sin generar ruido adicional.

En esta categoría, Liliana presenta dos modelos orientados a distintos perfiles de usuarios: la Mica Compacta Mecánica CM705 y la Mica Compacta Digital CM820R. Ambos equipos ofrecen dos niveles de potencia, funcionamiento silencioso, enrollacable, manija para transporte y una potencia de hasta 2000 W.

Foto: Liliana, creada con IA por El Cronista.

La versión CM820R incorpora prestaciones adicionales como display LED, control remoto, regulación de temperatura entre 5° y 36°, timer programable y protección IP24, una combinación que permite un control más preciso del funcionamiento y una mayor adaptación a las necesidades de cada hogar.

Convectores digitales: control preciso y temperatura estable

Los convectores eléctricos se consolidan como una de las opciones más elegidas para quienes buscan mantener una temperatura constante. Su funcionamiento permite calefaccionar los ambientes de manera uniforme, evitando cambios bruscos y favoreciendo una sensación de confort prolongada.

Entre las propuestas de la marca se encuentra el Convector con Forzador Digital CFB18R, que suma display digital, control remoto, timer y regulación de temperatura entre 15° y 35°. Además, cuenta con forzador de aire y dos niveles de potencia para adaptar el consumo a cada situación.

Foto: Liliana, creada con IA por El Cronista.

La línea también incluye el Convector Radiador Digital CN2400R, un equipo pensado para quienes necesitan mayor capacidad de calefacción sin resignar control. Gracias a su sistema digital y opciones de regulación, permite gestionar con precisión la temperatura del ambiente y optimizar el uso energético.

Infrarrojo digital: calor directo y eficiente

Otra de las tendencias del mercado son los calefactores infrarrojos, que generan una sensación de calor rápida y focalizada. Este tipo de tecnología resulta especialmente útil para calefaccionar sectores específicos sin necesidad de elevar la temperatura de toda la habitación.

En este segmento se destaca el Calefactor Infrarrojo Digital CI1600R, que combina la tecnología infrarroja con funciones digitales orientadas a mejorar la experiencia de uso. El resultado es una alternativa práctica para quienes buscan confort inmediato, junto con herramientas de control y programación.

Foto: Liliana, creada con IA por El Cronista.

El caloventor que suma diseño y ambientación

La innovación también llega al terreno del diseño. Un ejemplo es el Caloventor PTC con Efecto Leños TCH30, una propuesta que combina calefacción con un atractivo efecto visual inspirado en una chimenea.

Además de aportar temperatura al ambiente, este modelo contribuye a generar una atmósfera más cálida y acogedora. La incorporación de tecnología PTC favorece una calefacción eficiente y estable, mientras que su formato lo convierte en una opción interesante para livings, dormitorios o espacios de reunión.

Foto: Liliana, creada con IA por El Cronista.

Una oferta pensada para diferentes necesidades

La variedad de tecnologías disponibles demuestra que la calefacción doméstica ya no responde a una única solución. Convectores, paneles de mica, calefactores infrarrojos y caloventores permiten atender distintas necesidades según el tamaño del ambiente, el nivel de uso y las preferencias de cada usuario.

Con propuestas como el CN2400R, CI1600R, TCH30, CFB18R, CM705 y CM820R, Liliana amplía su portafolio para ofrecer alternativas que combinan rendimiento, eficiencia energética, seguridad y confort, adaptándose a las nuevas demandas de los hogares durante los meses más fríos del año.