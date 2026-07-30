Atención jubilados: qué trámite se debe realizar si un médico deja de atender por PAMI.

Muchos afiliados de PAMI se enteran de un día para el otro que su médico de cabecera dejó de atender en la obra social. La buena noticia es que esto no significa perder la cobertura médica, ni quedar sin atención de un día para el otro.

PAMI explicó que, ante esta situación, el afiliado tiene la posibilidad de elegir un nuevo médico de cabecera dentro de la cartilla vigente , sin costo adicional y sin necesidad de hacer trámites presenciales.

Qué hacer si tu médico dejó de atender

El primer paso es ingresar a la app Mi PAMI o al sitio pami.org.ar y buscar la sección de cartilla médica. Ahí, el sistema permite ver todos los profesionales disponibles según la zona de residencia del afiliado.

Para completar el cambio de médico de cabecera, hay que seguir estos pasos:

Ingresar a Mi PAMI con usuario y contraseña, o a pami.org.ar.

Seleccionar la opción “cartilla médica”.

Buscar un nuevo médico de cabecera por cercanía o especialidad.

Confirmar la asignación desde la misma plataforma.

Descargar o imprimir la nueva credencial si hace falta.

El primer paso es ingresar a la app Mi PAMI o al sitio pami.org.ar y buscar la sección de cartilla médica. PAMI.

En este contexto, PAMI aclaró que la cobertura no se interrumpe mientras se hace el cambio. El afiliado puede seguir solicitando turnos, recetas electrónicas y órdenes médicas sin problemas durante ese período.

Si el afiliado no tiene acceso a internet o prefiere hacerlo de forma presencial, puede acercarse a cualquier Unidad de Gestión Local (UGL) o agencia de PAMI, donde un asesor lo ayuda a elegir el nuevo profesional.

Por qué puede pasar esto

Que un médico deje de atender por PAMI suele responder a renuncias individuales, cambios de domicilio del profesional o, en algunos casos, conflictos por los valores que la obra social paga a los prestadores . No obstante, ninguna de estas situaciones afecta el derecho del afiliado a seguir recibiendo atención médica.

Es importante que el afiliado revise periódicamente su cartilla médica, ya que los profesionales pueden darse de baja sin previo aviso individual a cada paciente. Por eso, PAMI recomienda verificar los datos del médico de cabecera antes de sacar un turno.

Quienes tengan tratamientos en curso, como controles de enfermedades crónicas, pueden pedir que el nuevo médico de cabecera reciba el resumen de historia clínica para no perder continuidad en el seguimiento.

Además, si el afiliado necesita atención urgente mientras resuelve el cambio de médico, puede recurrir a las guardias de los centros de salud que integran la cartilla, sin que esto implique ningún tipo de sanción o pérdida de beneficios.

Aquellos que reciben medicación crónica no deben preocuparse por las recetas ya emitidas: siguen siendo válidas hasta su vencimiento, incluso si el médico que las emitió ya no forma parte de la cartilla. Solo al momento de renovar el tratamiento va a hacer falta el nuevo médico de cabecera.

En conclusión, el cambio de médico de cabecera en PAMI es un trámite simple, gratuito y disponible tanto de forma digital como presencial, pensado para que ningún jubilado o pensionado quede sin cobertura médica.