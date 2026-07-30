Buscan voluntarios que compren viviendas en municipios de menos de 10.000 habitantes y otorgan ayudas de 15.000 euros

El Gobierno de España busca jóvenes dispuestos a dar el paso de comprar su primera vivienda en el mundo rural. A través del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, se ofrece una ayuda de hasta 15.000 euros para facilitar la adquisición o autopromoción de inmuebles en municipios de menos de 10.000 habitantes.

Esta medida combina el apoyo a la emancipación juvenil con la lucha contra la despoblación en la España vaciada. La subvención forma parte de un plan dotado con 7000 millones de euros y ya está regulada oficialmente. Si estás pensando en mudarte a un pueblo, esta puede ser tu oportunidad de acceder a una vivienda asequible con respaldo público.

Buscan voluntarios que compren viviendas en municipios de menos de 10.000 habitantes y otorgan ayudas de 15.000 euros. (Fuente: Shutterstock)

¿En qué consiste la ayuda de 15.000 euros para comprar vivienda en pueblos?

Esta subvención directa alcanza un máximo de 15.000 euros por vivienda, sin superar el 20% del precio de compra o del coste de construcción en caso de autopromoción. Está dirigida a jóvenes de hasta 35 años que adquieran su primera vivienda habitual en municipios o núcleos con 10.000 habitantes o menos (ampliable a 20.000 en zonas con pérdida de población).

Vale destacar que la vivienda debe convertirse en residencia habitual y permanente durante al menos 5 años, y ocuparse en un plazo máximo de 3 meses.

La ayuda se enmarca en la Línea 3 del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 (reducción de la tasa de esfuerzo y emancipación juvenil), según el Real Decreto 326/2026 publicado en el BOE el 23 de abril de 2026.

Requisitos para solicitar la ayuda de 15.000 euros en municipios pequeños

Para acceder a esta ayuda del Gobierno debes cumplir estos requisitos principales:

Tener 35 años o menos en el momento de la solicitud o firma de la compraventa (a partir del 1 de enero de 2026).

Que sea tu primera vivienda (no ser propietario de otra en España).

Ingresos anuales de la unidad familiar iguales o inferiores a 5 veces el IPREM (aproximadamente 40.000-42.000 € anuales).

La vivienda debe ubicarse en un municipio de menos de 10.000 habitantes.

Destinarla a residencia habitual durante mínimo 5 años.

En caso de compra compartida, la ayuda se reparte proporcionalmente. Las comunidades autónomas pueden modular algunos límites según su realidad territorial.

¿Cómo solicitar la subvención del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030?

La gestión corresponde a las Comunidades Autónomas, que publican convocatorias específicas en sus boletines oficiales. El Estado financia hasta el 60% y las autonomías el resto .

Las primeras ayudas comenzaron a desplegarse durante el segundo semestre de 2026. Es recomendable consultar la web del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) y la consejería de vivienda de la región correspondiente para conocer plazos, documentación y posibles complementos autonómicos.