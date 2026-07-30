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El Gobierno de España busca jóvenes dispuestos a dar el paso de comprar su primera vivienda en el mundo rural. A través del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, se ofrece una ayuda de hasta 15.000 euros para facilitar la adquisición o autopromoción de inmuebles en municipios de menos de 10.000 habitantes.
Esta medida combina el apoyo a la emancipación juvenil con la lucha contra la despoblación en la España vaciada. La subvención forma parte de un plan dotado con 7000 millones de euros y ya está regulada oficialmente. Si estás pensando en mudarte a un pueblo, esta puede ser tu oportunidad de acceder a una vivienda asequible con respaldo público.
¿En qué consiste la ayuda de 15.000 euros para comprar vivienda en pueblos?
Esta subvención directa alcanza un máximo de 15.000 euros por vivienda, sin superar el 20% del precio de compra o del coste de construcción en caso de autopromoción. Está dirigida a jóvenes de hasta 35 años que adquieran su primera vivienda habitual en municipios o núcleos con 10.000 habitantes o menos (ampliable a 20.000 en zonas con pérdida de población).
Vale destacar que la vivienda debe convertirse en residencia habitual y permanente durante al menos 5 años, y ocuparse en un plazo máximo de 3 meses.
La ayuda se enmarca en la Línea 3 del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 (reducción de la tasa de esfuerzo y emancipación juvenil), según el Real Decreto 326/2026 publicado en el BOE el 23 de abril de 2026.
Requisitos para solicitar la ayuda de 15.000 euros en municipios pequeños
Para acceder a esta ayuda del Gobierno debes cumplir estos requisitos principales:
- Tener 35 años o menos en el momento de la solicitud o firma de la compraventa (a partir del 1 de enero de 2026).
- Que sea tu primera vivienda (no ser propietario de otra en España).
- Ingresos anuales de la unidad familiar iguales o inferiores a 5 veces el IPREM (aproximadamente 40.000-42.000 € anuales).
- La vivienda debe ubicarse en un municipio de menos de 10.000 habitantes.
- Destinarla a residencia habitual durante mínimo 5 años.
En caso de compra compartida, la ayuda se reparte proporcionalmente. Las comunidades autónomas pueden modular algunos límites según su realidad territorial.
¿Cómo solicitar la subvención del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030?
La gestión corresponde a las Comunidades Autónomas, que publican convocatorias específicas en sus boletines oficiales. El Estado financia hasta el 60% y las autonomías el resto.
Las primeras ayudas comenzaron a desplegarse durante el segundo semestre de 2026. Es recomendable consultar la web del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) y la consejería de vivienda de la región correspondiente para conocer plazos, documentación y posibles complementos autonómicos.